Bodrum'a 2 Bin 300 Yolcu Getiren Dev Kruvaziyer

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 277 metre boyundaki Resilient Lady isimli kruvaziyer, 2 bin 300 yolcu getirdi. Bahamalar bayraklı ve 710 milyon dolarlık dev yolcu gemisinde Amerikalı ve İngiliz yolcuların yanı sıra 1157 personel bulunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 277 metre boyundaki Resilient Lady isimli kruvaziyer, 2 bin 300 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre genişliğindeki Resilient Lady isimli kruvaziyer, yeniden Bodrum'a geldi. 2022 yılında İtalya'da inşa edilen 710 milyon dolarlık dev yolcu gemisinde ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 300 yolcu, 1157 personel bulunuyor.

Saatte 22 knot hıza ulaşabilen 110 bin grostonluk gemide 17 adet güverte yer alıyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan ilçeye gelen dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek. - MUĞLA