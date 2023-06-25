Kurban Bayramı'na 2 gün kala Bodrum'a 2,5 günde 60 bin araç girişi oldu. Tatilciler plajlara akın etti. Otellerde doluluk oranı yüzde 85 civarlarında görünüyor. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil fırsatı olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, dolandırıcılık olaylarına karşı tatilcileri uyardı.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 2,5 günde 60 bin araç girişi oldu. Kurban Bayramı'na 2 gün kala kenti dolduran tatilciler plajlara akın etti. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler denize girerek serinledi. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil fırsatı olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Otellerde doluluk oranı yüzde 85 civarlarında görünüyor. Bodrum'da kişi 1000 liraya da konaklama var, 1000 euro'ya (27 bin 481 TL) konaklama var" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da Kurban Bayramı'na 2 gün kalan kentte hareketlilik arttı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, son 2,5 günde ilçeye, 60 bin araç giriş yaptı. Bodrum'a tatilcilerin gelişi sürerken, Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zaman zaman yoğunlaşan trafiği akıcı hale getirmek için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 25 derecelere yükseldiği ilçeye bayram tatili için gelenler plajlara akın etti. Başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Turgutreis ve Yalıkavak gibi noktalarda yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler denize girerek serinlerken bazıları da şezlongda kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti.

Dolandırıcılık olaylarına karşı da tatilcileri uyaran Şahin, "Dolandırıcılar otellerin linklerini ele geçirip otelleri ve misafirleri dolandırıyorlar. Otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, turizm acentesini ise TÜRSAB'a bağlı olduğunu misafirlerimiz kontrol etsinler. Sosyal medya gibi ortamlardan lütfen rezervasyon yapmasınlar. Rezervasyonların otellerin resmi internet hesaplarından, teyitli bir şekilde yapması gerekir" dedi.