Bodrum'a 1 günde 25 bin araç giriş yaptı, 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

Bodrum'a tatilci akını başladı, Kurban Bayramı öncesi trafik durma noktasına geldi. Son 24 saatte, 25 bin aracın kente giriş yaptı. Bayramda nüfusun 1 milyonu bulabileceği belirtiliyor.

Kurban Bayramı'na 5 gün kala Bodrum'a giren araç sayısı 1 günde 25 bine ulaşınca 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Otel rezervasyonlarında artış görüldü. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte bayramda nüfusun 1 milyonu bulabileceği belirtilirken, trafik ise bayrama 5 gün kala kilitlendi.

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi Bodrum'da yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 750 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyonu bulacağı ön görülüyor.

5 DAİKALIK YOL 45 DAKİKAYA ÇIKTI

Bodrum'da trafik durma noktasına gelirken bir günde ilçeye giren araç sayısının 25 bini bulduğu öğrenildi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri bölgelerinde trafiği akıcı hale getirmeye çalışıyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı.

ÇALIŞMA SAATLERİ 24 SAATE ÇIKARILDI

Bodrum Kaymakamlığının koordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik uygulamasını gece gündüz yapmaya başladı. Bodrum Belediyesi çalışma saatlerini ise 24 saate çıkardı. Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerince arife gününden itibaren ilçedeki giriş çıkışlarda 24 saat trafik uygulamaları yapılacak.