Bodrum, 2024 yaz turizmi için umutlu

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 2024 yaz turizmi için çalışmalara başladıklarını ve umutlu olduklarını belirterek, 1 milyon yabancı turistin üzerine çıkmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin en ünlü turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'un tanıtımı için fuarlara katılan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 2024 yaz turizmi için çalışmalara başladıklarını ve umutlu olduklarını belirterek, 1 milyon yabancı turistin üzerine çıkmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Turizmin incisi Bodrum'da 2023 yaz sezonunun bitmesinin ardından başta yurt içi olmak üzere yurt dışında turizm fuarlarına katılan BODER, 2024 yılına hazırlanmaya başladı. Yurt içinde ve yurt dışındaki fuarlarda yoğun ilgi gören Bodrum standı seyahat acenteleri olmak üzere İngiltere'deki havayolu firmaları 2024 turizm için Bodrum'a yüzde 15 ila 20 arasında kapasite artışı oluşturdu.

Yurt dışında katıldıkları fuarda Bodrum'a ilginin yüksek olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum Otelciler Derneği olarak Antalya ve Londra'daki turizm fuarlarına katıldık. Seyahat acenteleri ve havalimanlarıyla toplantılar yaptık. 2024'e umutlu bir şekilde girmeyi hedefliyoruz, sezon hazırlıklarına şimdiden başladık. İngiltere'deki katıldığımız fuarda ilgili havayolu firmaları 2024 yılı için yüzde 15 ila yüzde 22 arasında kapasitesini arttırdı. Bodrum tanıtımı için seyahat acenteleri ve havayolu firmaları tanıtımları arttıracak. 2024 için havayolu ve seyahat acenteleri 1 milyon yabancı turistin üzerine çıkmayı hedefleyecekler. Biz de BODER olarak Bodrum'un tanıtımı için yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz. Airbnb ile ilgili yakın zamanda bir kanun çıktı. Yasal olarak evler belli süreye kadar kiralanacak. Bunun yanı sıra turizm işletme belgesini almakla yükümlüler. Güvenlik açısından kayıt oluşturulması ve turizme entegre olması güzel bir şey. Herkes vergisini ödeyerek bu işi yaparsa güzel olacak. Kayıt dışı girişler Türkiye'ye de zarar veriyor, bu yasanın turizme katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. - MUĞLA