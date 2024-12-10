Beşiktaş, derbide aldığı galibiyetin ardından rotasını Avrupa'ya çevirdi. Bu sezon yeni formatla düzenlenen Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlıların gruptaki kaderi, oynayacağı son üç maça bağlı. Özellikle Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı, hem taraftarlar hem de futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak.

BODO/GLIMT-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya)

12 Aralık Perşembe:

20.45 Roma (İtalya)-Braga (Portekiz)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Malmö (İsveç)-Galatasaray

20.45 Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya)

23.00 Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)

23.00 Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya)

23.00 Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere)

23.00 Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş

23.00 Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan)