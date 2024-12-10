Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bodo/Glimt ile Beşiktaş arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Beşiktaş, derbide aldığı galibiyetin ardından rotasını Avrupa'ya çevirdi. Bu sezon yeni formatla düzenlenen Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlıların gruptaki kaderi, oynayacağı son üç maça bağlı. Özellikle Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı, hem taraftarlar hem de futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak.
BODO/GLIMT-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya)
12 Aralık Perşembe:
20.45 Roma (İtalya)-Braga (Portekiz)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)
20.45 Malmö (İsveç)-Galatasaray
20.45 Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya)
23.00 Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya)
23.00 Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş
23.00 Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan)