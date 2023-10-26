Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Bodo Glimt - Beşiktaş maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, Bodo Glimt Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Beşiktaş'ın 11'i

Bodo Glimt - Beşiktaş maç kadrosu 11'i! Bodo Glimt Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Beşiktaş'ın 11'i

Bodo Glimt - Beşiktaş maç kadrosu 11'i! Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Bodo Glimt - Beşiktaş maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, Bodo Glimt Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Beşiktaş'ın 11'i haberimizde!

BODO GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU 11'LERİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e konuk olacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Bodo Glimt ; Halkin, Wembengomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna.

Beşiktaş ; Mert Günok, Onur Bulut, Necip, Colley, Masuaku, Jean Onana, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Rashica, Aboubakar

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİ YOK

Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse de rakibine 3-2 yenildi.