Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta müsabakasında evinde Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Maçta golsüz eşitlik var. BOD hangi takım? BOD açılımı ne?

BOD HANGİ TAKIM?

Avrupa Kupaları Tarihi

En önemli başarısı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 sezonunda çeyrek final oynamasıdır. O sezon Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turunda eşleştiği Legia Varşova takımına elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Sırasıyla Valur, FC Prishtina ve Zalgiris Vilnius takımlarını eleyerek gruplara katıldı. Gruplarda Roma, CSKA Sofya ve Zorya Luhansk ile eşleşti. Grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile yenilgisiz olarak 2. sırada bitirerek üst tura çıktı. Evinde oynadığı 3 maçıda kazanan Bodo Glimt özellikle Roma karşısında kazandığı 6-1 skoru ile tüm dikkatleri üstüne çekti. Sonraki turlarda Celtic ve AZ Alkmaar'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde o sezonun şampiyonu olan olan Roma'ya elenerek turnuvaya veda etti.

2022-23 sezonunda ligi şampiyon bitirdiği için Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Sırasıyla KÍ Klaksvík, Linfield ve Zalgiris takımlarını eleyerek play-off turuna yükseldi. Play-off turunda eşleştiği Dinamo Zagreb takımına elenerek yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam etti. Gruplarda Arsenal, PSV Eindhoven ve Zürih takımları ile eşleşti. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uefa Avrupa Ligi grublarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile tamamladı. Topladığı 4 puan ile grubu 3. sırada bitirerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Konferans Ligi'nde eşleştiği Lech Poznan'a elenerek Avrupa Kupalarına veda etti.

2023-24 sezonunda Konferans Ligi'nde Bohemians 1905, Pyunik ve Sepsi OSK takımlarını eleyerek gruplara kaldı.