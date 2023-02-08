Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bochum-Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dortmund maçı nereden, nasıl izlenir? Bochum-Dortmund maçı ne zaman?

Gündem Haberleri

Bochum-Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dortmund maçı nereden, nasıl izlenir? Bochum-Dortmund maçı ne zaman?

Almanya Kupası'nın iddialı takımlarından Bochum ve Dortmund bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Bochum- Dortmund maçı heyecanla bekleniyor. Dortmund maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Bochum-Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dortmund maçı nereden, nasıl izlenir? Bochum-Dortmund maçı ne zaman? İşte detaylar…

Dortmund maçı nereden, nasıl izlenir? Bochum-Dortmund maç izleme linki! Bochum-Dortmund maçı hangi kanalda?Dortmund maçı nereden, nasıl izlenir? Bochum-Dortmund maç izleme linki! Bochum-Dortmund maçı hangi kanalda?

Dortmund maçı hangi kanalda? Bochum ile Dortmund bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Bochum - Dortmund maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler, Bochum Dortmund maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Bochum-Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dortmund maçı nereden, nasıl izlenir? Bochum-Dortmund maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Bochum - Dortmund maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.45'de gerçekleşecek.

Bochum ve Dortmund maçı Vonovia Ruhrstadion Stadyumu'nda oynanacak.

Bochum ile Dortmund arasındaki Almanya Kupası maçı Bilyoner TV, VOLE+ Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Dortmund Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title