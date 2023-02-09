Bochum – Dortmund MAÇ SONUCU! Bochum maçı kaç kaç bitti? Bochum –Dortmund maç sonucu ne?

Almanya Kupası iddialı takımlarından Bochum ve Dortmund bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Bochum – Dortmund maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Bochum –Bochum MAÇ SONUCU! Bochum maçı kaç kaç bitti? Bochum –Dortmund maç sonucu ne? İşte detaylar...