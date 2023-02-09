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Bochum – Dortmund MAÇ SONUCU! Bochum maçı kaç kaç bitti? Bochum –Dortmund maç sonucu ne?

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Bochum – Dortmund MAÇ SONUCU! Bochum maçı kaç kaç bitti? Bochum –Dortmund maç sonucu ne?

Almanya Kupası iddialı takımlarından Bochum ve Dortmund bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Bochum – Dortmund maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Bochum –Bochum MAÇ SONUCU! Bochum maçı kaç kaç bitti? Bochum –Dortmund maç sonucu ne? İşte detaylar...

Bochum – Dortmund MAÇ SONUCU! Bochum ve Dortmund bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan BochumDortmund maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Bochum – Dortmund maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Bochummaçı kaç kaç bitti? Bochum –Dortmund maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

Bochum - Dortmund maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.45'de gerçekleşecek.

Bochum ve Dortmund maçı Vonovia Ruhrstadion Stadyumu'nda oynanacak.

Bochum ile Dortmund arasındaki Almanya Kupası maçı Bilyoner TV, VOLE+ Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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