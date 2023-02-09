Bochum - Dortmund maç özeti! (VİDEO) Bochum maçı özeti izle! Bochum Dortmund maçı kaç kaç bitti?

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Bochum - Dortmund maç özeti! Almanya Kupası takımlarından Bochumve Dortmund bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Bochum- Dortmund maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler BochumDortmund maç özeti! BochumDortmund maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, BochumDortmund maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

BOCHUM-DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Bochum - Dortmund maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.45'de gerçekleşecek.

BOCHUM-DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bochum ve Dortmund maçı Vonovia Ruhrstadion Stadyumu'nda oynanacak.

BOCHUM VE DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bochum ile Dortmund arasındaki Almanya Kupası maçı Bilyoner TV, VOLE+ Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.