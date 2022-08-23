Böbreksiz yaşanır mı? Böbrek olmadan yaşanır mı?

İnsan vücudundaki her organımızın bir işlevi vardır ve bu işlevlerini kaybedip vücudumuzda çalışmadıklarında ciddi sağlık sorunları yaşarız. İşlevini kaybetmesi halinde vücudun işleyişini bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açan önemli organlardan birisi de böbreklerdir. Böbreksiz yaşanır mı? Sorusu sıkça merak edilen sorulardan biridir.

Kan basıncının dengelenmesi, zararlı maddelerin kandan atılması gibi sağlığımız için çok önemli olan böbrekler vücudumuzda yaklaşık 11 cm boyutlarında 125 gram ağırlıkta olarak iki tane vardır. Her böbrekte görev yapan üniteye nefroz diyoruz. Kanı süzen, süzüntüden geri emilim yapan ve idrar oluşturup atan ise bu nefronlardır. Tek böbrek ile yaşandığını biliyoruz peki iki böbrek de kaybedilirse ne olur? Böbreksiz yaşanır mı?

BÖBREKSİZ YAŞANIR MI?

Tek böbrek ile yaşanır hatta kişi olmadığını fark etmez bile. Tek bir adet böbrek de vücudun sindirim sistemine yardımcı olabilir fakat iki böbrek de kaybedilmişse diyalizsiz yaşamak mümkün değildir. İki böbreğini kaybeden kişiler için diyalize bağlı yaşamak veya böbrek bağışı şarttır.

BÖBREK NEDİR?

Böbrekler, omurgalılarda bulunan fasulye biçiminde boşaltım organlarıdır. 13 cm boyuna kadar olabilen böbrekler, boşaltım sisteminin bir bölümünü oluştururlar. Bu organlar, başta üre olmak üzere atıkları kandan süzer ve onları su ile birlikte idrar olarak boşaltırlar. Böbrekleri ve böbreklere etki eden hastalıkları inceleyen tıbbi dal nefrolojidir. İnsanlarda, böbrekler karın bölgesinin arka bölümünde, bir başka deyişle karınzarı arkası (retroperitonal) bölgesinde yer alırlar.

BÖBREK NE İŞE YARAR?

• Metobolizma atık ürünleri olan üre, kreatinin, ürik asit, ilaç ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak

• Vücut sıvı elektrolit dengesini düzenlemek

• Vücudun asit baz dengesini düzenlemek

• Kan basıncını ayarlamak

• Alyuvar yapımını uyarmak

• Asit-baz dengesinin düzenlenmesi

BÖBREK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NEDİR?

• Çabuk yorulma

• Bulantı

• İdrar görüntüsünün değişmesi

• Yüksek kan basıncı

• Nefes darlığı

• Tat almada sıkıntı

• El ve yüzde şişme