Son zamanlarda araştırılan konular arasında yer alan böbrek yetmezliği hastalığının ölümcül olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Böbrek yetmezliği öldürür mü? Böbrek yetmezliği nedir?

Böbrek yetmezliği böbreklerin kandaki toksinleri yeterli oranda filtreleme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkıyor. Bu konuyu araştıran vatandaşlar Böbrek yetmezliği öldürür mü? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Böbrek yetmezliği öldürür mü? Böbrek yetmezliği nedir? İşte detaylar haberimizde...

BÖBREK YETMEZLİĞİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Böbrek yetmezliği akut ve kronik iki formu ile de ölümcül bir hastalıktır çünkü böbrekler hayati fonksiyonların devamı için yeri çok büyük organlardır. Kanı temizler ve süzerler, hormon salgılarlar, tansiyon düzenlenmesinde rol alırlar. Çok işlevli bir organ olduğu için eksikliğinde de oldukça yaygın problemler ortaya çıkacaktır.

Akut böbrek yetmezliğinden dönüş olması ve iyileşme ile sonuçlanması daha olasıdır fakat kronik böbrek yetmezliğinin çoğu vakada böbrek nakli ile nihai çözüme kavuşturulmadıysa uzun vadede ölüme sebep olması kaçınılmaz görünüyor.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDİR?

Böbrek yetmezliği kronik böbrek hastalığının son aşamasıdır. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olarak da adlandırılır. Böbreklerin işlevlerini diyaliz veya böbrek nakli olmadan hayatta kalmayı mümkün kılacak kadar sürdürememesi durumudur.

Böbrekler bel hizasında ve sırta daha yakın bir konumda, simetrik bir şekilde omurganın iki yanında bulunan bir çift organdır.

Vücut içindeki asli işlevi içinden geçen kanı filtreleyerek toksinleri ve zararlı maddeleri vücuttan atmaktır. Böbreklerin arıtma işlemi sırasında ortaya çıkan atıklar mesaneye giderler ve idrara çıkma esnasında vücuttan atılırlar.

Bunun haricinde böbrekler aynı zamanda vücudun su seviyesini dengeler, D vitamininin aktif halini üretir, alyuvarların üretiminde rol oynar ve kan basıncını kontrol eden mekanizmalar arasında bulunur.

Böbrek yetmezliği ise böbreklerin kandaki toksinleri yeterli oranda filtreleme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkar. Böbrekler işlerini düzenli olarak yapmazsa vücut toksinler tarafından aşırı yüklenir. Tedavi edilmediği takdirde bu durum hayatı tehdit edebilecek seviyede böbrek yetmezliğine yol açabilir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDEN OLUR?

Böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesini engelleyebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında çevredeki kirliliğe veya toksik bazı ilaçlara maruz kalmak, bir takım akut ve kronik hastalıklar, şiddetli susuzluk ya da dehidrasyon ve böbrek travması sayılır. Böbrek yetmezliğinin nedeni tipik olarak böbrek yetmezliğinin tipini de belirler.

En yüksek böbrek yetmezliği ihtimali böbreklere giden kan akışının aniden durması ile ortaya çıkar. Böbreklere kan akışı kaybına neden olan bazı durumlar arasında kalp krizi, kalp hastalığı, karaciğer üzerinde doku hasarı ya da karaciğer yetmezliği, dehidrasyon, ciddi yanıklar, alerjik reaksiyonlar ve sepsis gibi ağır enfeksiyonlar bulunmaktadır. Tansiyon veantienflamatuar ilaçlar da kan akışı düzenini bozabilir.

İdrar vücuttan atılmadığı zaman biriken toksinler böbreklerde aşırı yüklenmeye neden olabilir. Bazı kanser türleri idrar yollarını tıkayarak bu duruma neden olabilir. Bunlar arasında erkeklerde en yaygın tip olan prostat, kolon, servikal ve mesane kanser tipleri bulunur.

Böbrek taşları, genişlemiş prostat, ve idrar yolunda kan pıhtıları mesaneyi kontrol eden sinirlere zarar verebilir ve idrara çıkmayı engelleyerek böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bunlar haricinde;

Böbreklerin içinde veya çevresinde kan pıhtılaşması,

Enfeksiyon,

Ağır metal zehirlenmesinden kaynaklı toksinler,

Uyuşturucu ve alkol,

Kan damarları iltihabı olan vaskülitin,

Vücuttaki birçok organın iltihaplanmasına neden olabilen bir otoimmün hastalık olan lupus,

Böbreklerin kılcal kan damarlarının iltihaplanması olan glomerülonefrit,

Bakteriyel bir enfeksiyondan sonra genellikle bağırsaklarda görülen kırmızı kan hücrelerinin parçalanması durumu olan hemolitik üremik sendromu,

Çoklu miyelom,

Kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseri olan multipl, yani çoklu miyelom,

Cildi etkileyen otoimmün hastalığı olan skleroderma,

Kılcal damarlarda kan pıhtılarına neden olan bir bozukluk olan trombotik trombositopenik purpura,

Kanser ve bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, bazı görüntüleme testlerinde kullanılan boyalar,

Bazı antibiyotikler ve kontrol altına alınamayan diyabet böbrek yetmezliğine neden olabilen diğer faktörlerdir.