Bobotie tarifi! MasterChef Bobotie nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Bobotie hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Bobotie hazırladı. Peki, Bobotie nedir? Bobotie nasıl yapılır? Bobotie nedir?

Bademli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Bobotie ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Bobotie nasıl yapılır? Bobotie nedir? Bobotie nasıl yapılır, Bobotie yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Bobotie yapıldı, evde klasik Bobotie yapıldı! İşte en güzel Bobotie!

BOBOTİE TARİFİ!

Bobotie

2 dilim bayat beyaz ekmek, doğranmış

60 ml (¼ su bardağı) süt

2 soğan, dilimlenmiş

30 ml (2 yemek kaşığı) tereyağı

454 gr (1 lb) kıyma

454 gr (1 lb) kıyma kuzu

3 diş sarımsak, ince doğranmış

10 ml (2 çay kaşığı) köri tozu

2,5 ml (½ çay kaşığı) öğütülmüş yenibahar

1 ml (¼ çay kaşığı) öğütülmüş karanfil

1 ml (¼ çay kaşığı) öğütülmüş kimyon tohumu

60 ml (¼ bardak) mango turşusu veya kayısı reçeli

60 ml (¼ bardak) Sultaniye kuru üzüm

125 ml (½ su bardağı) file badem, kızartılmış

1 Granny Smith elması, soyulmuş, çekirdeği çıkarılmış ve doğranmış

½ limonun rendelenmiş kabuğu

15 ml (1 yemek kaşığı) limon suyu

Kırpma

250 ml (1 su bardağı) süt

3 yumurta

4 defne yaprağı

YAPILIŞI

Izgarayı fırının ortasına yerleştirin. Fırını önceden 180°C'ye (350°F) ısıtın.

Bir kapta ekmeği sütle karıştırın. 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Kitaba.

Yapışmaz bir tavada soğanları tereyağında kavurun. Eti ekleyin ve kızarana kadar kızartın. Tuz ve biber.

Sarımsak ve baharatları ekleyip 1 dakika pişirin. Ateşten alın. Ekmeği ve diğer malzemeleri ekleyin. Baharatı ayarlayın. Yaklaşık 28 x 20 cm (11 x 8 inç) ölçülerindeki bir pişirme kabına eşit şekilde yayın ve bastırın. 30 dakika pişirin.

Bir kapta süt ve yumurtaları çırpma teli yardımıyla karıştırın. Tuz ve biber. Karışımı fırından çıkarıp doğrudan fırın tepsisine dökün ve defne yapraklarıyla süsleyin. Yaklaşık 30 dakika veya üzeri güzelce kızarana kadar fırında pişirmeye devam edin. Sarı pirinçle servis yapın .