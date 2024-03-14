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BNB Chain, Katman 2 ağ yapısıyla güçleniyor

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BNB Chain, dApp geliştiricilerine özel rollup oluşturma imkanı sunan Hizmet Olarak Toplama (RaaS) çözümünü piyasaya sürdü. Bu yeni hizmet, BNB Smart Chain (BSC) üzerinde kodlama gerektirmeyen seçenekler de dahil, uygun maliyetli ve özel olarak tasarlanmış rollup'lar için gerekli olan tüm altyapıyı sunmayı hedefliyor.

BNB Chain, dApp geliştiricilerine özel rollup oluşturma imkânı sunan Hizmet Olarak Toplama (RaaS) çözümünü piyasaya sürerek Katman 2 ağ yapısını genişletmeyi amaçlıyor.

BNB Chain, Rollup Oluşturma Seçeneği Sunuyor

BNB Chain, dApp geliştiricilerinin özel rollup'lar oluşturmasına olanak tanıyan bir hizmet olarak toplama (RaaS) çözümünü piyasaya sürerek ekosisteminin Katman 2 ağ yapısını genişletmeyi amaçlıyor. Bu yeni hizmet, BNB Smart Chain (BSC) üzerinde kodlama gerektirmeyen seçenekler de dahil olmak üzere, uygun maliyetli ve özel olarak tasarlanmış rollup'lar için gerekli olan tüm altyapıyı sunmayı hedefliyor.

DeFiLlama'dan alınan verilere göre, BSC'nin toplam kilitli değeri (TVL), Ethereum'un 56,7 milyar dolarlık ve Tron'un 10,5 milyar dolarlık TVL'ine kıyasla 6,1 milyar dolarla, Blockchain teknolojisinin önde gelen isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.

BNB Chain'in çekirdek geliştirme ekibi, RaaS'ın ekosistemin bağlantı kapasitesi ile entegrasyonunun, geliştiricilere BSC üzerinde verimli ve ölçeklenebilir Katman 2 çözümleri geliştirmek için geniş bir araç yelpazesi sağlayacağını belirtiyor. BNB Chain ekosistemi, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu BSC de dahil olmak üzere beş ayrı ağı kapsıyor. Bu ağlar arasında mevcut Katman 2 çözümleri opBNB ve zkBNB, veri depolama odaklı BNB Greenfield ve BNB Beacon Chain yer alıyor. BNB Beacon Chain'in işlevselliği zamanla BSC'ye taşınacak ve bu da ekosistem içindeki rolünün sona ermesine yol açacak.

BSC tabanlı Katman 2'ler, "One BNB" girişimi kapsamında ekosistem içinde uyumluluğu artırmak amacıyla tasarlanmış opBNB Connect aracılığıyla birbirine bağlanacak. Bu entegrasyon, farklı teknolojilerin bir arada çalışabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı sağlamayı hedefliyor.

BNB Chain'in RaaS çözümü, Blockchain teknolojisinin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni hizmetin, BSC'yi daha da ölçeklenebilir ve kullanışlı hale getirerek, daha fazla dApp geliştiricisini ve kullanıcısını platforma çekmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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