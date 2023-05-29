BMW, Yeni 5 Serisi Sedan'ı tanıttı

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, içten yanmalı ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ı tanıttı.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, içten yanmalı ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ı tanıttı.

Yollara ilk çıktığı 1972 yılından bu yana sınıfında önemli yeniliklere ve satış rakamlarına imza atan BMW 5 Serisi, içten yanmalı motor seçeneklerinin yanında ilk defa tamamen elektrikli olarak da satışa sunulacak.

Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın ön tasarımı markanın imzası niteliğindeki BMW Böbrek Izgaralarının modern yorumlanmış hali ve markanın tipik dört bölümden oluşan farlarından oluşuyor. BMW Iconic Glow Aydınlatmalı Böbrek Izgaraları standart olarak sunulurken M Shadow Farlar da isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Aracın arkası ise L formundaki krom çıtalarla bezenmiş yere paralel olarak konumlandırılan stoplarla tamamlanıyor.

Optimize edilmiş akustik konfor

Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın iç mekanı, sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkan BMW Curved Display (Kavisli Ekran) ile misafirini karşılıyor. 12,3 inç boyutundaki bilgi ekranını 14,9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı tamamlıyor. BMW Curved Display sayesinde otomobilin içinde yer alan fiziksel düğmeler en az seviyeye indiriliyor.

Yeni BMW 7 Serisi ile birlikte tanıtılan BMW Interaction Bar, Yeni BMW 5 Serisi Sedan'da da araç içi kullanıcı deneyimini bir üst sınıfa çıkarıyor. Ambiyans aydınlatmayla birlikte inovatif bir kombinasyon yaratan sistem, ön konsoldan kapı içlerine kadar uzanarak Yeni BMW 5 Serisi içinde geçirilecek süreyi daha eğlenceli kılıyor.

Otomobilin yeniden tasarlanan direksiyonu düz alt kısmı ve üç kollu yapısıyla öne çıkıyor. Direksiyon üzerinde yer alan düğmeler Yeni BMW 5 Serisi Sedan'da dokunmatik özelliğine sahip. Konsolun ortasında yer alan yeni vites seçici paneli arkadan aydınlatma ile araç içindeki premium havayı destekliyor.

BMW i5 ile elektromobilitede yeni dönem

Yeni BMW 5 Serisi Sedan tamamen elektrikli ve mild hybrid özelliğine sahip içten yanmalı motor seçeneklerini aynı gövdede sunarak kullanıcılara seçim esnekliği sağlıyor.

Modelin en güçlü versiyonu konumundaki BMW i5 M60 xDrive, iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. M Sport Boost teknolojisi sayesinde otomobilin motor torku anlık olarak 820 Nm'ye kadar çıkabiliyor. Böylelikle araç 0'dan 100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

Yeni BMW i5'in diğer tamamen elektrikli versiyonu eDrive40 ise 340 beygir güç ve 430 Nm tork üretiyor. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması sadece 6 saniye olarak gerçekleşiyor.

Yeni BMW i5 eDrive40, 582 km'ye varan bir menzile sahip olup, 200 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dk'da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor. Max Range fonksiyonu sayesinde limitli güç ve hız ile konfor özelliklerini kısıtlayarak menzilini yüzde 25'e kadar artırabiliyor.

BMW 520d xDrive Mild Hybrid bu yıl Türkiye'de

BMW 5 Serisi'nin en çok tercih edilen dizel motor seçeneği de yeni modelle birlikte güncel teknolojilerle donatılarak ürün gamında yerini alıyor.

Yeni BMW 520d xDrive'da kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid özelliğinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor.

Mild hybrid özelliğine sahip dizel motorlu Yeni BMW 520d xDrive Yeni BMW 5 Serisi'nin tamamen elektrikli modeli i5 ile eş zamanlı olarak Türkiye'de Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarındaki yerini alacak.

1.6 lt benzinli motora sahip Yeni BMW 520i Sedan modeli ise 2024 yılında satışa sunulacak.

Yenilenen BMW 5 Serisi Sedan ve i5, standart olarak sunduğu üst düzey donanımlarıyla da öne çıkıyor. BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, 4 bölge Otomatik Klima, 17 hoparlörlü 655 Watt ses çıkış gücüne sahip Bowers&Wilkins Ses Sistemi, Kablosuz Şarj, BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları, Kristal İç Tasarım Ögeleri, Park Asistanı Plus, Sürüş Asistanı Professional, BMW Gesture Control ve Arka Cam Perdeleri Yeni BMW i5 modelinin standart donanımları arasında yer alıyor.

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