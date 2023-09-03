Otomobil dünyasının dev şirketleri ara sıra konsept modellerini görücüye çıkarıyor. BMW, ızgara tasarımıyla alkış toplayan Vision Neue Klasse konseptini görücüye çıkardı. Vision Neue Klasse konsepti, Alman otomobil devinin elektrikli araçlarının ilerleyen yıllarda nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor. BMW'nin açıklamasına göre bu konsept, 2025'ten itibaren geliştirilecek BMW 3 Serisi gibi elektrikli modellere şablon görevi görecek.

Otomobil dünyasının dev şirketleri ara sıra konsept modellerini görücüye çıkarıyor. Özellikle son yıllarda elektrikli otomobillerin yükselişiyle birlikte, bu konsept araçlar da elektrikli tasarımlara yöneldi. BMW, ızgara tasarımıyla alkış toplayan Vision Neue Klasse konseptini görücüye çıkardı.

BMW, Vision Neue Klasse ile Tesla ve Mercedes'e rakip olacak

Vision Neue Klasse konsepti, Alman otomobil devinin elektrikli araçlarının ilerleyen yıllarda nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor. BMW'nin açıklamasına göre bu konsept, 2025'ten itibaren geliştirilecek BMW 3 Serisi gibi elektrikli modellere şablon görevi görecek.

Sedan konsept, şirketin imza niteliğindeki büyük ızgara tasarımını koruyor. Ancak BMW, 3D animasyonlu aydınlatma efektleri ve e-mürekkep teknolojisine sahip kapı kollarıyla bazı fütüristik dokunuşlar ekledi.

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Vision Neue Klasse'ın iç tasarımı da yenilenmiş durumda. Elektrikli otomobile yakışır şekilde daha geniş bir ekrana sahip olan konsept, ön cama yayılan bir ekrana yer veriyor. Ancak BMW, araç içerisinde minimalizm ve dijital teknolojiye odaklanmış gibi görünüyor.

BMW, Vision Neue Klasse'ın yüzde 20 daha yüksek enerji sunan yeni batarya teknolojisi ve yüzde 30 daha yüksek şarj hızları sağlayan elektrikli güç aktarma organlarıyla test edildiği belirtildi. Seri üretime girmeyecek olsa da, bu konsept BMW için yeni bir kapı aralayacak.

Bu şablon tasarımı üzerinden geliştirilecek modeller, muhtemelen Tesla ve Mercedes-Benz gibi elektrikli lüks sedanlarla rekabet edecek. BMW, Vision Neue Klasse tabanlı modellerin üretimine 2025 yılında başlamayı hedefliyor.