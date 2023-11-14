Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Motorrad, S 1000 XR ve M 1000 XR modellerini tanıttı. Her iki motosiklet de uzun yolculuklarda sportif performans ve konforu bir araya getirerek sürücülere yeni deneyimler sunuyor.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Motorrad, S 1000 XR ve M 1000 XR modellerini tanıttı. Her iki motosiklet de uzun yolculuklarda sportif performans ve konforu bir araya getirerek sürücülere yeni deneyimler sunuyor. İşte detaylar…

Yeni BMW S 1000 XR ve M 1000 XR tanıtıldı!

BMW S 1000 XR

Yenilenen S 1000 XR, üst düzey performansı ve ergonomisiyle dikkat çekiyor. Yeni 4 silindirli motoru ve optimize edilmiş hava kanallarıyla, S 1000 XR pürüzsüz ve kesintisiz tork sunarak mükemmel bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Motor gücü bir önceki nesline göre 4kW / 5 Hp artırılarak 125 kW / 170 Hp'ye ulaşırken, 114 Nm'lik tork değeriyle dikkat çekiyor. Sele tasarımındaki yenilikler ve gelişmiş ergonomi, sürücüye daha iyi kontrol imkanı sağlıyor. Yeni tasarım unsurları ve genişletilmiş standart donanımlar, S 1000 XR'ı daha çekici ve güvenli kılıyor.

BMW M 1000 XR

M 1000 XR, uzun yolculuklarla sportif sürüşü birleştiren özel bir model olarak öne çıkıyor. 4 silindirli su soğutmalı motoru, S 1000 RR modeline dayanarak geliştirilen M 1000 XR, 148 kW / 201 HP güç ve 113 Nm maksimum tork ile performans arayanları cezbetmektedir.

Kısa vites oranlarıyla dikkat çeken M 1000 XR, çabuk hızlanma ve yüksek yol tutuş kabiliyeti sunuyor. Aerodinamik tasarım unsurları ve özel süspansiyon sistemleri, motosikletin yere basma kuvvetini artırarak daha stabil bir sürüş sağlıyor. Dört farklı sürüş modu ve pistlere özel Race Pro sürüş modu, çeşitli sürüş deneyimleri sunuyor.

Her iki model de genişletilmiş standart donanım listesi ve özel tasarım unsurlarıyla sürücülerin beklentilerini karşılamaya hazır. Borusan Otomotiv de 2024 yılının Nisan ayında bu modelleri satışa sunacak.

BMW S 1000 XR ve M 1000 XR modellerinin özellikleri

ÖzelliklerBMW S 1000 XRBMW M 1000 XR Motor4 silindirli, yeni tasarlanmış4 silindirli, su soğutmalı, S 1000 RR tabanlıMotor Gücü125 kW / 170 HP148 kW / 201 HPMaksimum Tork114 Nm113 NmVites Sayısı6 vites6 vitesSele YüksekliğiAyarlanabilir (isteğe bağlı üç farklı seçenek)AyarlanabilirSürüş ModlarıÇeşitli (Rain, Road, Dynamic, Race)Dört farklı sürüş modu (Rain, Road, Dynamic, Race) + Race Pro 1-3Aerodinamik TasarımYeni yan paneller ve hava kanallarıM özel kanatlar, özel süspansiyon tasarımıStandart DonanımlarHeadlight Pro, Anahtarsız Çalıştırma, USB ŞarjÇeşitli (Headlight Pro, USB Şarj, 12 Ah batarya, Dynamic Traction Control)TarihNisan 2024Nisan 2024

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