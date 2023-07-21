BMW M3 ve M4'ün geleceği belirsiz: Elektrikli olabilir!

BMW'nin Ar-Ge müdürü ve M Performance küresel patronu, yeni M3 ve M4 modellerinin elektrikli olabileceğini açıkladı. Ancak kesin bir karar henüz verilmedi.

BMW M serisi otomobillerini geliştirmeye devam ederken birçok BMW tutkunun aklına tek bir soru geliyor: Acaba yeni M serileri de elektrikli olacak mı? Konuyla alakalı olarak BMW'nin Ar-Ge müdürü Frank Weber ve BMW'nin M Performance küresel patronu Frank van Meel açıklamalarda bulundu. Gelen açıklamaların doğrultusu elektriki M otomobilleri işaret ediyor. İşte detaylar…

BMW M: Bir sonraki M3 ve M4 tamamen elektrikli olabilir!

Konu aslında net bir karara ulaşmadı. Sadece şu biliniyor: M3 ve M4 ya içten yanmalı bir motora sahip olacak ya da elektrik motoruna. Ancak ikisi birden olmayacak. Yani herhangi bir mild hibrit veya tam hibrit ünitenin gelmeyeceği kesin. 2027 veya 2028 yılında çıkması planlanan M3 ve M4 için karara varılamayan husus otomobillerin sahip olacakları motor çeşidi.

M serilerindeki otomobillerin tamamen elektrikli olması doğa dostu oluşu, performans vb. konularda hem marka hem de kullanıcılar için daha iyi olabilir. Ancak birçok kullanıcıdan gelen yorumlara göre elektrikli otomobiller tam olarak sürüş hissiyatı veremiyor. Bu da M serisi gibi performansın yanında "M ruhu" adlı bir pazarlama stratejisi de olan bir otomobili tam olarak nasıl etkiler bilemeyiz.

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Konuyla ilgili gelen açıklamalara bakıldığında BMW'nin Ar-Ge müdürü Frank Weber bir sonraki M3 ve M4 modellerinin (2027 ve 2028 yılında çıkması planlanan) tamamen elektrikli olmasını istediğini belirtti. Tam olarak bu konuda bir kesinlik yok ancak Frank Weber'in gönlü elektrikli M3 ve M4 modellerinden yana diyebiliriz.

Konuyla ilgili olarak BMW M Performance küresel patronu Frank van Meel işi daha da basite indirgedi. Frank van Meel yaptığı açıklamada her M modelinin bir öncekinden çok daha güçlü olması gerektiğini belirtti. Ardından mantığın basit olduğunu, yeni M3 ve M4'te kullanılacak olan motorların yine öncekinden daha güçlü olacağını ancak bunu elektrik motorunun mu yoksa içten yanmalı bir motorun mu sağlayacağının belli olmadığını belirtti.

İlerleyen günlerde kesinleşeceği belirten Frank van Meel 2027-2028 yıllarında çıkması planlanan M serilerinde şimdilik elektrik motorunun kesinleşmediğini ancak bu modellerde olmazsa bile sonraki modellerle elektriklenme yoluna gidileceğini belirtti.