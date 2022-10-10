BMW M'in 50'nci yaşı şerefine: BMW M Sürüş Günleri

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin yüksek performans markası BMW M, 50’nci yaş kutlamalarına Intercity İstanbul Park Yarış Pisti’nde gerçekleşen M Tutkulu Sürüş Günleri ile devam ediyor.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin yüksek performans markası BMW M, 50'nci yaş kutlamalarına Intercity İstanbul Park Yarış Pisti'nde gerçekleşen M Tutkulu Sürüş Günleri ile devam ediyor.

BMW M'in 50'nci yaşına özel olarak Borusan Otomotiv ve BMW Türkiye tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar Türk ve Alman eğitmenlerin özel olarak hazırladığı drift, zaman ve pist parkurlarında BMW M3 Competition M xDrive Sedan, BMW M8 Competition M xDrive Coupé, BMW M4 Competition M xDrive Coupé ve tamamen elektrikli ilk M otomobili BMW i4 M50'yi yüksek hız limitlerinde kullanma fırsatı buldu.

Yeni BMW M4 CSL Türkiye'de

BMW'nin en özel otomobillerinden biri olan ve geçtiğimiz yaz Concorso d'Eleganza'da tanıtılan, sınırlı üretim Yeni BMW M4 CSL de BMW M markasının 50'nci yaşına özel olarak Türkiye'de ilk kez boy gösterirken Contemporary İstanbul'da sanatseverlerin karşısına çıkan Jeff Koons imzalı BMW M850i xDrive Gran Coupé, tamamen elektrikli ilk M otomobili olan Yeni BMW i4 M50 ve Yeni BMW iX M60 gibi çok özel M otomobilleri de etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü.

BMW M'in 50'nci yaşına özel M Club

BMW M'in 50'nci yaş kutlamaları paralelinde hayata geçirilen, BMW'nin M otomobili sahiplerine yönelik hazırladığı M Club, üyelerine birbirinden özel ayrıcalıklar sunuyor. M Club'a dahil olan üyeler; Türkiye'ye yeni gelen BMW M modellerini ilk kez görme, yeni lanse edilen BMW M otomobillerini sipariş vermede öncelik, BMW Lifestyle Shop'ta geçerli indirim ile servis işlemleri için ücretsiz vale hizmeti gibi haklardan faydalanacak. M Club üyeleri bu haklara ek olarak; M Club özel müşteri hattı, BMW M Club üyeleriyle birlikte deneyimsel buluşma günleri, Türkiye'de gerçekleşen pistte sürüş deneyimi etkinliklerine özel katılım daveti, BMW M kullanıcılarına özel global topluluk platformu, yurt dışında gerçekleşen BMW M müşteri aktivitelerine katılım önceliği, üst segment satış danışmanı hizmeti ve BMW M performans aksesuarlarında sene boyunca özel indirimler gibi farklı ayrıcalıklardan da faydalanıyor olacak.

Etkinlikte kullanılan otomobiller

BMW M3 Competition M xDrive Sedan

BMW'nin yüksek performansı, baştan çıkarıcı tasarımla birleştiren Yeni BMW M3 Competition Sedan M xDrive modeli, 3 litre 6 silindirli turbo motoru, M departmanı tarafından özel olarak dizayn edilmiş M xDrive çekiş sistemi ve 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla öne çıkıyor.

510 beygir güç ve 650 Nm tork üreten bu motor sayesinde BMW M3 Competition Sedan M xDrive 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede çıkmayı başarıyor. M xDrive çekiş sistemi aracın gücünün aktarılacak tekerleklerin ayarlamasını da sağlıyor.

BMW M8 Competition M xDrive Coupé

BMW M8 Competition Coupé, ikonik stili ile BMW M otomobilleri adına yeni bir tasarım dili oluştururken dinamik performansını da çarpıcı bir şekilde sergiliyor. İç tasarımında bulunan, lüks ve sportif detaylar ayrıcalıklı bir atmosfer yaratıyor.

4.4 litrelik motor hacmine sahip olan, M TwinPower Turbo teknolojili 8 silindirli motor 625 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.2 saniyede tamamlayan BMW M8 Competition Coupé, 0'dan 200 km/s hıza ise 10.6 saniyede ulaşıyor. BMW M8 Competition Coupé'nin, dört kapılı gövdeye sahip olan Gran Coupé versiyonu da bulunuyor.

BMW M4 Competition M xDrive Coupé

Etkileyici tasarımının yanı sıra sportif özellikler, verimlilik ve günlük kullanımı dengeli şekilde birleştirerek sınıfına ilham veren BMW M4 Competition M xDrive Coupé, 510 beygir güç ve 650 Nm tork üreten 6 silindirli M TwinPower Turbo motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniye çıkmayı başarıyor. M xDrive çekiş sistemi sayesinde gücü arka ya da dört tekere aktarma imkanı tanıyan BMW M4 Competition M xDrive Coupé her türlü koşulda en iyi sürüşü kullanıcısına vadediyor.

BMW i4 M50

Dinamik sürüş özelliklerini modern, zarif ve sportif bir tasarımla birleştiren BMW'nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli BMW i4, tamamen elektrikli ilk M otomobili BMW i4 M50 versiyonuyla etkinlikte katılımcıların deneyimine sunuluyor. Hem ön hem de arka aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde 544 bg güç ve 795 Nm tork üreten otomobil 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3.9 saniyede ulaşıyor. BMW i4 M50, WLTP normlarına göre tam şarj ile 510 km'lik menzil değeri sunuyor.

Etkinlikte sergilenen otomobiller

Yeni BMW M4 CSL

En son BMW 3 Serisi'nin E46 kasa kodlu versiyonunda sunulan M3 CSL, yeniden oyuna giriyor. Arkada koltukların olduğu bölümde Roll Cage yer olan otomobil; 2 kişilik ve arka koltukları yok.

Standart Yeni BMW M4'ten 100 kg daha hafif olan otomobilin 3 litrelik M TwinPower Turbo 6 silindirli motoru 550 beygir güç üretiyor. Böylelikle yeni M4 CSL 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla kayıpsız olarak arka tekerlere iletilen gücü sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 3.7 saniyede çıkarken 0-200 km/s hızlanmasını da 10.7 saniyede tamamlıyor.

Yeni BMW M850i xDrive Gran Coupé (Jeff Koons X The 8)

Türkiye'de ilk defa sanat ve otomobil severlerle Contemporary İstanbul'da bir araya gelen The 8 X Jeff Koons, M'in 50. Yılı kapsamında M Sürüş günlerinde de yerini aldı. Jeff Koons'un 'Rüya Otomobil' olarak tanımladığı ve dünyada yalnızca 99 adet bulunan BMW M850i xDrive Gran Coupé tasarımı tam bir sanat eseri niteliğinde. BMW Group'un Dingolfing ve Landshut'taki fabrikalarında onlarca tasarımcı ve mühendisten oluşan ekiplerin 200 saatlik el emeğiyle boyanan otomobil, gövdesinde maviden gümüşe, sarıdan siyaha kadar 11 farklı renk taşıyor. Otomobilin içinde kullanılan en yüksek kalitede deri detayların renkleri, çizgi roman dünyasının kahramanlarını temsilen BMW M'in ikonik kırmızı ve mavi tonlarıyla yer alıyor.

4.4 litre M TwinPower Turbo beslemeli V8 silindirli motora sahip otomobil 530 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. 8 ileri Steptronic şanzıman sayesinde gücünü dört tekerleğe birden aktaran Yeni BMW M850i xDrive Gran Coupé 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 saniyede tamamlıyor.

BMW iX M60

BMW'nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi Yeni BMW iX'in M Departmanı tarafından geliştirilen ilk tamamen elektrikli SAV olan Yeni BMW iX M60, M otomobilleriyle üst düzey lüksün birleştiği model olarak öne çıkıyor. Hem ön hem de arka aksta yer alan elektrik motorlarından aldığı güç ile Yeni BMW iX M60, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.8 saniyede ulaşıyor.

BMW'nin elektrikli mobilitedeki vizyonunu temsil eden ve 5. nesil eDrive teknolojisine sahip Yeni BMW iX M60'in ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 619 hp güç ve 1015 Nm tork üretiyor. Yeni BMW iX M60'ın Sport Modunda Launch Control özelliği aktif edildiğinde ise tork değeri 1100 Nm'ye yükseliyor.

Yeni BMW iX M60 aynı zamanda M Departmanı'nın ürettiği ilk tamamen elektrikli SAV modeli olma özelliğini taşıyor.

Yeni BMW M240i xDrive Coupé

BMW tutkunlarını 50: 50 ağırlık dağılımı ve yol tutuşunu artıran 19 inçlik jantlarıyla öne çıkan Yeni BMW M240i xDrive, dört tekerlekten çekiş sistemiyle de bu özelliğini destekliyor. Otomobilde M direksiyon simidi, M spor diferansiyel, M spor frenler ve M adaptif süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor. Akıllı dört çeker sistemine sahip model, 3.0 litrelik 6 silindirli turbo beslemeli motoru ürettiği 374 beygir güç ve 500 Nm tork ile dikkat çekiyor.

0'dan 100 km/s hıza 4.3 saniye gibi kısa bir sürede ulaşan Yeni BMW M240i xDrive Coupe, 4527 mm uzunluğa, 1390 mm yüksekliğe ve 1838 mm genişliğe sahip. Otomobilin bagaj kapasitesi ise 390 litre.

BMW M235i xDrive Gran Coupé

Sportif bir iç tasarıma ve atletik bir dış tasarıma sahip BMW M235i xDrive Gran Coupé, 306 beygir güce ve 450 Nm torka sahip M TwinPower Turbo, 4 silindirli benzinli motoru, yeni pistonları, daha büyük turbosu, optimize edilmiş hava girişi yönlendirmesi, yüksek performanslı soğutma paketi ve açılıp kapanan M egzoz sistemi ile donatılmış olması sayesinde dikkat çekiyor.

Kontrolü, BMW akıllı dört çeker xDrive sistemi ve dört kapılı gövdesiyle performanslı olduğu kadar kullanışlı olan BMW M235i xDrive Gran Coupé, 0'dan 100 km/s hıza 4.9 saniyede ulaşıyor.

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