BMW iX1 eDrive20: Özellikler ve Fiyatı

Alman otomobil üreticisi BMW elektriklenme yolculuğuna yeni modeller katmaya devam ediyor. Bu kapsamda özellikle yeni dönem kullanıcılarının oldukça sevdiği araç tipi olan SUV'lara el attı. ve işte karşınızda BMW'nin en ucuz elektrikli SUV modeli olan BMW iX1 eDrive20! Araçla ilgili detaylı bilgiler ve özellikleri haberimizde…

BMW iX1 eDrive20 teknik özellikleri ve fiyatı!

Alman üretici BMW, mobilite anlamında ataklarına devam ediyor. Bu kapsamda sportif SUV olarak adlandırdıkları yeni BMW iX1 eDrive20 modelini tanıttı. Model BMW'nin sportif SUV seven müşterilerinin isteklerine cevap vermesinin yanı sıra uygun fiyatı ile de yeni bir SUV kitlesi oluşturmayı hedefliyor. Halihazırda bulunan SUV kitlesinin her geçen gün büyüdüğünü düşündüğümüzde oldukça mantıklı bir atılım gibi duruyor.

Öncelikle otomobilin en merak edilen kısmı ile başlayalım. Araç 150kW güç üreten bir elektrik motoruna sahip. Yani otomobil 204 Hp güç üretiyor. Bununla birlikte araç 270 Nm tork gücüne de sahip ve böylece saatte 0'dan 100 kilometre hıza sadece 8,6 saniyede ulaşıyor. Kompakt SUV'un BMW tarafından sınırlandırılmış maksimum hızı ise saatte 170 kilometre.

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Model güçlü motorunun yanı sıra fazla yer kaplamayan bataryaları ile toplamda 430 ile 475 kilometre arasında değişen menzile sahip. Ayrıca batarya 130 kW'a kadar güce sahip A.C kullanılarak şarj edilebilir. Hızlı şarj istasyonunda ise pilin şarj durumu 29 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80'e dolabiliyor.

Aracın güvenlik ve konfor donanımlarına geldiğimizdeyse bizi büyük bir liste karşılıyor. BMW tarafından geliştirilen navigasyon sistemi, çift bölgesel otomatik klima, geri görüş kamera asistanı gibi donanımların yanı sıra QuickSelect özelliğine sahip yeni BMW iDrive donanımı da araçta standart olarak bulunmakta.

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