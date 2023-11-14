BMW, İngiltere'nin otomobil yasağına karşı çıkıyor

Alman otomobil üreticisi BMW, İngiliz hükümetinin 2035 yılında yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklama planına karşı çıkıyor. BMW'nin küresel sürdürülebilirlik ve mobilite başkanı Thomas Becker, politika yapıcıları yasak yerine elektrikli araç hedeflerini artırmaya çağırıyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, İngiliz hükümetinin, 2035 yılında yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamasına karşı çıkıyor. BMW'nin küresel sürdürülebilirlik ve mobilite başkanı Thomas Becker, politika yapıcıları doğrudan bir yasak yerine artan hedeflere odaklanmaya çağırdı.

BMW elektrikli araç yasağına karşı çıkıyor

futureflow.life'da yer alan habere göre, BMW'nin küresel sürdürülebilirlik ve mobilite başkanı Thomas Becker, yeni dizel ve benzinli otomobillerin yasaklanması yerine, elektrikli araçlarla ilgili hedeflerin yükseltilmesinin daha etkili bir strateji olacağını savundu.

Becker, "Neden bir içten yanmalı motor aracı satın alacak müşteriyi bir elektrik almaya zorlayacağım?" dedi. Ayrıca yönetici, politika yapıcıların, satışların yüzde 30'dan yüzde 40'a nasıl hızlı bir şekilde ulaşılabileceğine odaklanmalarının daha anlamlı olacağını ifade etti.

Becker'ın önerisi, politika yapıcıların otomotiv sektöründeki elektrikli araç kullanımını hızlandırmak için satış hedeflerini artırmaya odaklanmaları yönünde. Becker'a göre bu yaklaşım, müşterilerin kendi tercihlerine ve ihtiyaçlarına dayalı olarak elektrikli araçlara geçiş yapmalarını teşvik edebilir.

Becker ayrıca, hükümetin benzinli ve dizel araç yasağını 2030'dan 2035'e ertelemesi kararının BMW'nin elektrikli araç üretim planlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

BMW, elektrikli araçlara yönelik önemli yatırımlar yaparak, otomotiv sektöründeki elektrikli gelişmeleri aslında yakından takip ediyor ve sürdürülebilir bir mobilite vizyonu sunmayı hedefliyor.

BMW, elektrikli araç satışlarını artırmak için 2026 yılına kadar yüzde 25'e varan oranda elektrikli araç satışı hedefine odaklanıyor.