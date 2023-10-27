BMW i5 eDrive30 Türkiye'ye Geliyor

BMW, Türkiye'ye özel vergilendirmeyle giriş yapacak olan elektrikli otomobil modeli i5 eDrive30'u tanıttı. Araç, 582 km menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

BMW, geçtiğimiz Mayıs ayında yeni 5 Serisini global pazarda tanıttı. Bu modellerden bazıları ülkemize giriş yaparken, elektrikli versiyon BMW i5 eDrive30 ise nihayet pazardaki yerini aldı. Türkiye'ye özel bir vergilendirmeyle giriş yapacak otomobil, 582 km menzil kapasitesiyle sınırları zorluyor.

BMW i5 eDrive30 Türkiye'de

Alman otomobil üreticisi BMW, elektrikli yeni modeli i5 eDrive'ı Türkiye pazarına özel bir versiyonla sunmaya hazırlanıyor. Türkiye lansmanı gerçekleştirilen araç; etkileyici menzili, güçlü performansı ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

BMW i5 eDrive'ın en dikkat çeken özelliklerinden başında, 582 kilometrelik menzili oldu. 81,2 kWh'lik batarya kapasitesi sayesinde uzun mesafeli seyahatlerde rakiplerini geride bırakacak. Ayrıca elektrikli motoru ise 218 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor.

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Öte yandan 5 Serisi'nin artık daha büyük ve sportif ön ızgaralara sahip olduğunu belirtelim. Bu aslında şaşırtıcı bir durum değil, zira şirket son dönemlerde otomobillerinin ikonik böbreklerini daha da büyütmeyi amaçlıyor.

Arka taraftaysa dik bir bagaj kapağı yer alıyor. Stop lambalarına yapılan dokunuşla, tek çizgi şeklinde ilerleyen eski LED bar tasarımı yerine 3 bıçaklı yeni tasarımı görüyoruz.

i5 eDrive, hızlı şarj özellikleriyle de öne çıkıyor. 11 kW'lık AC şarj seçeneği, evlerde veya halka açık şarj noktalarında kullanılabilecekken, 205 kW'lık DC hızlı şarjı ise 29 dakikada yüzde 80 dolum oranı vadediyor.

i5 eDrive'ın Türkiye pazarına sunulan versiyonu, yüzde 40 ÖTV diliminde yer alacak. Bu da başlangıç fiyatının 3.9 milyon TL seviyesinde olmasına kapı aralıyor. Fiyat etiketiyle, ülkemizdeki elektrikli araç portföyüne önemli bir katkı sağlayacak gibi duruyor.