BMW i4 M50 İncelemesi

Bugün geçen hafta yayına giren Mercedes-Benz E500 videomuzun ardından yine aynı heyecanı sunacak olan bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda ShiftDelete.Net'in kurucusu olan Hakkı Alkan sizler için hem sıfırdan yüze sadece 3.9 saniyede ulaşan BMW i4 M50'yi tanıtıyor hem de bu otomobille pistte gazlamanın heyecanını sizlerle paylaşıyor. İşte BMW i4 M50 ve detayları… BMW i4 M50'den biraz bahsetmek gerekirse oldukça hızlı bir otomobil olduğunu belirtmekle başlayalım. Sıfırdan yüz kilometre hıza sadece 3.9 saniyede çıkan bu otomobil tahmin edeceğiniz üzere elektrikli bir otomobil. 2 adet elektrik motoruna sahip olan i4 M50 toplamda 544 Hp güç ve 795 Nm tork üretiyor. Araç maksimum 225km/s hız ile sınırlandırılmış durumda. Sıfırdan yüz kilometre hıza ise 3.9 saniyede ulaşmakta. Hatchback kasa tipi ile kayıtlarda geçse de tasarım olarak hatchback ile sedan arasında sıkışmış bir vaziyette. Peki siz BMW i4 M50 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin!

Bugün geçen hafta yayına giren Mercedes-Benz E500 videomuzun ardından yine aynı heyecanı sunacak olan bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda ShiftDelete.Net'in kurucusu olan Hakkı Alkan sizler için hem sıfırdan yüze sadece 3.9 saniyede ulaşan BMW i4 M50'yi tanıtıyor hem de bu otomobille pistte gazlamanın heyecanını sizlerle paylaşıyor. İşte BMW i4 M50 ve detayları…

BMW i4 M50 incelemesi!

Videomuza geçmeden önce emniyet kemerlerinizi sıkıca bağlamayı unutmayın. Yer uçağı olarak tanımlayabileceğimiz BMW i4 M50 sıfırdan yüz kilometre hıza sadece 3.9 saniyede ulaşıyor. Bu kadar hızlı bir otomobili pistte kullanmanın tadıysa bir başka. İşte ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan'ın sizler için çektiği bol aksiyonlu i4 M50 ile pist videosu. İyi seyirler…

BMW i4 M50'den biraz bahsetmek gerekirse oldukça hızlı bir otomobil olduğunu belirtmekle başlayalım. Sıfırdan yüz kilometre hıza sadece 3.9 saniyede çıkan bu otomobil tahmin edeceğiniz üzere elektrikli bir otomobil. 2 adet elektrik motoruna sahip olan i4 M50 toplamda 544 Hp güç ve 795 Nm tork üretiyor.

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Toplam menzil mesafesi 510 kilometre olan i4 M50, 100 kilometrede 19 kW enerji harcıyor. Hızlı şarj ile yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 seviyesine 18 dakikada şarj olan otomobil yüzde 0'dan yüzde 100 doluluğa ev elektriği ile 8 saatte ulaşıyor.

Araç maksimum 225km/s hız ile sınırlandırılmış durumda. Sıfırdan yüz kilometre hıza ise 3.9 saniyede ulaşmakta. Hatchback kasa tipi ile kayıtlarda geçse de tasarım olarak hatchback ile sedan arasında sıkışmış bir vaziyette. Peki siz BMW i4 M50 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin!