BMW Group mobilite vizyonunu IAA Mobility 2023'te tanıttı

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarının üreticisi BMW Group yarının dünyasını şekillendirecek bireysel ulaşım vizyonunu ve en yeni modellerini IAA Mobility 2023’te sergiledi.

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarının üreticisi BMW Group yarının dünyasını şekillendirecek bireysel ulaşım vizyonunu ve en yeni modellerini IAA Mobility 2023'te sergiledi.

BMW Group elektrifikasyon, dijitalizasyon ve döngüsel ekonomi odak alanlarındaki en son gelişmeleri paylaşırken, geleceğin mobilite vizyonuna ışık tutan BMW Vision Neue Klasse'nin yanı sıra BMW, MINI ve BMW Motorrad'ın en yeni modellerinin de dünya prömiyerini gerçekleştirdi. BMW Group'un, elektrikli ürün gamında yer alan BMW iX1, BMW i4, BMW i5, BMW iX ve BMW i7 ile sahne aldığı fuarda lüks sedan segmentinin ilk zırhlı otomobili Yeni BMW i7 Protection, Yeni BMW 5 Serisi'nin plug-in hybrid modeli ve hidrojen yakıt hücreli öncü model BMW iX5 Hydrogen ile yeni nesil MINI Cooper ve MINI Countryman modelleri dünyaya tanıtıldı.

BMW Group'un merkezinin de yer aldığı Münih'te ikinci kez düzenlenen dünyanın en önemli otomotiv buluşmalarından IAA Mobility 2023'ün ana teması "Bağlantılı Mobilite Deneyimi" olarak öne çıkıyor. Max-Joseph-Platz'daki BMW Open Space'te tamamen elektrikli Yeni MINI Cooper, Yeni MINI Countryman ve şehir içi ulaşımda çığır açması beklenen elektrikli motosiklet Yeni BMW CE 02 eParkourer da gösteriliyor.

BMW Vision Neue Klasse: Elektrifikasyon, Dijitalizasyon ve Döngüsellik

BMW'nin gelecek jenerasyonlarından ipuçları taşıyan konsept otomobili The BMW Vision Neue Klasse, elektrifikasyon, dijitalizasyon ve döngüselliği bir araya getiriyor. BMW'nin kendine özgü tarzını bu odak alanlarına yansıtan yeni konsept otomobil tasarım, kontrol/operasyon, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterlerini yeni bir boyuta taşıyor.

Öncülleri BMW iVision Circular ve BMW iVision Dee çalışmalarında geliştirilen teknoloji, bilgi ve tecrübe üzerine inşa edilen BMW'nin yeni konsept otomobili iç ve dış tasarımdan, kullanıcı deneyimine, güç ünitesinden pil teknolojisine kadar yeni ufukları gözler önüne seriyor.

Sade, zamansız ve elegan dış tasarımını otomobilin kabin dizaynına da yansıtan BMW Vision Neue Klasse, 21 inç boyutundaki jantları ve geniş çamurluklarıyla üstün bir aerodinamizmi de beraberinde taşıyor. Monolitik yüzeye sahip gövdesiyle dikkat çeken Neue Klasse'nin ön ve arka bölümlerindeki güçlü girintileri olabildiğince geniş görüş açısı sağlarken otomobile farklı bir estetik de katıyor.

BMW'nin imzası niteliğindeki BMW Böbrek Izgaraları ve çift parçalı farlar, Neue Klasse'nin dış dünya ile etkileşimini sağlarken üç farklı animasyona sahip farlar diğer otomobillerin ve yayaların yakınlaşma durumuna göre hızlıca tepki veriyor.

BMW Vision Neue Klasse yeni nesil iDrive teknolojisini de beraberinde getiriyor

Otomobil içinde yer alan geleneksel düğmeler BMW Vision Neue Klasse ile minimum sayıya düşüyor. İnsan-otomobil etkileşimi BMW Panaromic Görüş, Merkezi Ekran ve fonksiyonel direksiyon sayesinde kendini gösteriyor. BMW Kişisel Akıllı Asistan, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşırken ilk defa Neue Klasse'de kullanılan BMW Panaromik Görüş BMW iDrive ve BMW Head-Up Display ile bir arada çalışıyor. Sürücünün ideal görüş açısına yansıtılan sürüş bilgileri geliştirilmiş bir BMW Head-Up Display teknolojisini bünyesinde barındırıyor.

Eski modellere göre yüzde 25 daha verimli

BMW Vision Neue Klasse, BMW markasının gelecekteki modellerinin düşük karbon salınım seviyesi için de yeni bir referans oluşturuyor.

Otomobil kullanım esnasında yüksek enerji verimliliği sağlayan altıncı nesil BMW eDrive teknolojisi elektrikli aktarma organları için ağırlık, hava ve yuvarlanma direncinin yanı sıra ısıyı da akıllı bir şekilde yönetiyor. Yeni geliştirilen yüksek verimli elektrik motorları, BMW eDrive teknolojisinin sahip olduğu yeni nesil bataryalar, eski teknolojiye sahip prizmatik hücrelerden yüzde 20 daha az yer kaplıyor. Neue Klasse modelinde kullanılan 6. jenerasyon eDrive teknolojisi otomobilin şarj hızını yüzde 30 artırırken, menzili de aynı oranda uzatıyor. Bu detaylar sonucunda otomobilin toplam verimliliği önceki nesil elektrikli otomobillere nazaran yüzde 25 artıyor.

BMW'nin düşük karbonlu üretim tesisleri arasında yer alan ve üretim esnasında fosil yakıt kullanmayan Debrecen Fabrikası ikincil materyal kullanımıyla da CO2 salımını düşürmeye devam ediyor.

Yeni BMW 5 Plug-in Hybrid 2024 baharında yollarda

Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın plug-in hybrid varyantı da ilk kez IAA Mobility 2023'te sahneye çıktı. Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulması planlanan 6 ve 4 silindirli iki ayrı plug-in modele BMW'nin geliştirdiği sınıfının en iyisi eDrive teknolojisi eşlik edecek.

Yeni BMW iX5 Hydrogen

IAA Mobility 2023'te ilk kez otomobil tutkunlarının beğenisine sunulan Yeni BMW iX5 Hydrogen, markanın sürüş teknolojilerindeki inovatif gücünü gözler önüne seriyor. BMW X5'in hidrojen yakıt hücreli versiyonu olarak geliştirilen Yeni BMW iX5 Hydrogen, BMW'nin beşinci nesil iDrive teknolojisini bünyesinde barındırıyor. 295kW/401 HP güce sahip olan Yeni BMW iX5 Hydrogen, 0-100 km hızlanmasını altı saniyede tamamlıyor. İki adet 700 barlık hidrojen tankı bulunan otomobil, WLTP verilerine göre 504 kilometre menzile sahip. Altı litrelik hidrojen depolamaya imkan tanıyan tanklar, üç ile dört dakika arasında doldurulabiliyor.

Tamamen elektrikli ilk zırhlı otomobil: Yeni BMW i7 Protection

BMW, lüks sedan sınıfındaki yeni nesil zırhlı otomobili Yeni BMW i7 Protection'ı IAA Mobility 2023'te tanıttı. Yeni BMW i7 Protection, dünyanın onaylanmış ilk tamamen elektrikli zırhlı otomobili olarak öne çıkıyor. İki güçlü elektrik motoruyla VR9 sınıfı zırhı sorunsuz bir şekilde taşıyan Yeni BMW i7 Protection, WLTP verilerine göre 100 kilometrede 30 kWh elektrik tüketim ortalamalarına sahip. Zırhlı otomobilin içten yanmalı V8 motora sahip versiyonunun ise 100 kilometrede 14.6 litre yakıt tüketimi bulunuyor. Gövdesi, tavanı ve tabanındaki zırhın yanı sıra VPAM 10 sınıfı zırhlı camlarla güçlendirilmiş Yeni BMW i7 Protection, ateşli silahlar ve patlamalara karşı üst düzey dayanıklılık sunuyor.

Elektrikli ve dijital Yeni MINI ailesi

Otomotiv dünyasının ikonik modelleri arasında yer alan MINI Cooper ve MINI Countryman, tamamen elektrikli versiyonlarıyla birlikte IAA Mobility 2023'te tanıtıldı.

MINI Cooper'ın beşinci nesli, geleneksel MINI tasarım çizgilerini taşıyan pürüzsüz yüzeyler, şık hatlar ve dengeli oranlarla bezenmiş dış tasarımıyla kendine güvenen ve etkileyici bir formda öne çıkıyor. Beşinci nesil MINI Cooper, 3 Kapı ve 5 Kapı modellerinin yanı sıra Cabrio modelini de tutkunlarıyla buluşturuyor. Tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman ise maceracı özelliklerini fonksiyonellikle birleştirerek çağdaş MINI-malist yapısıyla sürüşü daha eğlenceli ve heyecan verici hale getiriyor. Ayrıca MINI, ilk tamamen elektrikli crossover modeli olan Aceman'in prömiyerini 2024 Nisan'ında yapmayı planlıyor.

MINI Cooper 3 Kapı modeli, markanın temelini oluşturmaya devam ederken, Yeni MINI Ailesiyle birlikte tamamen elektrikli iki yeni versiyon IAA Mobility'de karşımıza çıkıyor. Tamamen elektrikli Yeni MINI Cooper E modeli, 135 kW / 184 bg güç ve 290 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Bu motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede çıkarıyor. Yeni MINI Cooper E, WLTP değerlerine göre 305 km'ye varan menziliyle dikkat çekiyor.

Tamamen elektrikli MINI Cooper SE ise 160 kW / 218 bg güç ve 330 Nm tork üreten elektrik motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 6.7 saniyede ulaşıyor. Otomobil tek şarjla ise 402 km'ye varan menzil sunuyor.

Yeni Nesil MINI Ailesinin en büyük otomobili Yeni MINI Countryman; 6 cm daha yüksek ve 13 cm daha uzun olan gövde boyutlarıyla genişletilmiş bir yaşam alanı sunuyor. Geniş lastik iz genişliği ile kaslı bir görünüm kazanan otomobil, geliştirilmiş modern tasarımıyla MINI'ye yakışır bir imaja sahip oluyor. Ayrıca, sıfır emisyonlu sürüş sağlayan dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor. Go-kart sürüş hissi, elektrikli MINI DNA'sıyla birleşerek daha farklı bir seviyeye taşınıyor.

Tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman E, 150 kW / 204 bg güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan bu otomobil WLTP değerlerine göre 462 km'ye varan menziliyle öne çıkıyor.

Yeni MINI Countryman SE ALL4. ise dört tekerlekten çekiş özelliğiyle geliyor. Bu otomobil 150 kW/ 313 bg güç ve 494 Nm tork değerlerine sahip. 0'dan 100 km/s hıza 5.6 saniyede ulaşabilen yeni tamamen elektrikli MINI Countryman SE ALL4, WLTP değerlerine göre 433 km'ye varan menziliyle tamamen elektrikli sürüş sunuyor.

MINI'den kişiselleştirilebilir eğlence sistemi ve kişisel asistan

Yeni MINI Cooper ve Yeni MINI Cooper Countryman, otomobilin içindeki eğlence sistemi ve ambiyansıyla dikkat çekiyor. İç mekanın kalbinde yer alan, tamamen yenilenen multimedya ekranı; gelişmiş OLED teknolojisine ve kişiselleştirilebilir kullanıcı ara yüzüne sahip. 8 farklı Deneyim Modu ile birlikte karşımıza çıkan dairesel OLED ekran; kullanıcıların sürüş deneyimlerini kendi tercihlerine göre dizayn edebilmelerine olanak sağlıyor. MINI'nin Yeni İşletim Sistemi 9'la çalışan ekran, Spike adını verdiği MINI'nin ilk tam donanımlı kişisel asistanı ile mükemmel bir yol arkadaşlığı deneyimi vadediyor. Üç boyutlu navigasyon özelliğiyle öne çıkan sistem, video ve oyun gibi pek çok seçeneğe sahip. Otomobilin iç ambiyansı da kişiselleştirilebilir renk ve tasarım özellikleriyle benzersiz bir deneyim sunuyor.

BMW CE 02

BMW Motorrad'ın şehir içi ulaşım odağında erişilebilir modeli olarak geliştirilen BMW CE 02, çevik, pratik ve sağlamlığının yanı sıra birçok arazide üst düzey sürüş keyfini de beraberinde getiriyor. Yeni BMW CE 02'nin 11 kW/15 HP güç çıkışına sahip motor seçeneği bulunuyor. Bu güç çıkışı sayesinde kullanıcısına dinamik bir sürüş deneyimi sunan Yeni BMW CE 02, 90 km'ye varan menziliyle uzun şehir içi yolculuklar için de ideal bir alternatif sunuyor. Güçlü motoru sayesinde maksimum 95 km/s hıza ulaşan Yeni BMW CE 02, 132 kg ağırlığa sahip 11 kW'lik versiyonuna ek olarak 119 kg ağırlığında 4 kW'lik seçeneği de kullanıcılarına sunuyor.

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