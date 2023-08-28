BMW, Leipzig kampüsünde elektrikli otomobillerde kullanacağı bataryaları üretmek için tesis kurduğunu açıkladı. Güney Carolina'daki üretim tesisine 1.7 milyar dolarlık yatırım yapan BMW, elektrikli araç endüstrisindeki büyük oyuncular arasında yer almayı hedefliyor. Elektrifikasyon stratejisini geliştireceğini duyuran şirket, yeni batarya tesisinde tamamen elektrikli Mini Countryman için pil üreteceğini açıkladı.

Elektrikli otomobil pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen BMW, çalışmalarını hızlandırdı. BMW, Leipzig kampüsünde elektrikli otomobillerde kullanacağı bataryaları üretmek için tesis kurduğunu açıkladı. İşte detaylar…

BMW, elektrikli otomobiller için batarya tesisi kurdu

Güney Carolina'daki üretim tesisine 1.7 milyar dolarlık yatırım yapan BMW, elektrikli araç endüstrisindeki büyük oyuncular arasında yer almayı hedefliyor. Elektrifikasyon stratejisini geliştireceğini duyuran şirket, yeni batarya tesisinde tamamen elektrikli Mini Countryman için pil üreteceğini açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, "Leipzig tesisimiz güç kazanmaya devam ediyor. BMW i3'ü üreterek BMW Group'un elektromobilite alanında öncüsü olduk. Şimdi, e-bileşen üretiminin geliştirilmesi ve Mini Countryman'in yakında piyasaya sürülmesiyle gelecek yeniden şekilleniyor" ifadelerine yer verdi.

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Yapılan açıklamaya göre şirket, yatırım yaptığı batarya tesisinde aynı zamanda sürdürülebilirliğe de öncelik verecek. 3.000 kilovat (kW) güneş panelleri ve 5.700'den fazla ağaç ile donatılan BMW'nin yeni tesisi, minimum karbon ayak izini hedefleyecek.

Tesisin ilk aşaması 2024'ün yarısına kadar tamamlanacak. Tesis, otomobil üreticisinin elektrikli modelleri için yüksek voltajlı pil bileşenlerini barındıran BMW'nin EV lojistik tesisi olarak görev yapacak. Tamamen tamamlandığında Leipzig bölgesinde 500 yeni işe ev sahipliği yapacak.

BMW, 2026 yılına kadar satılan araçların üçte birinin tamamen elektrikli olacağını açıkladı. Şirketin yakın zamanda ABD'de elektrikli araçlar için batarya tesisi kuracağı tahmin ediliyor.