BMW'den hidrojen atağı: BMW iX5 Hydrogen

Son yıllarda tamamen elektrikli otomobil modelleriyle öne çıkan BMW bir yandan da hidrojen üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Dört yıllık geliştirme çalışmasının ardından ortaya çıkan BMW iX5 Hydrogen projesinde kritik bir sonraki aşamaya giriliyor. Geliştirme sonunda hidrojen yakıtlı araç filosu çeşitli hedef gruplar için gösteri ve deneme amacıyla uluslararası olarak kullanılacak. Dolayısıyla bu aktif sürüş deneyimi, herkesin BMW iX5 Hydrogen'in neler sunabileceği hakkında doğrudan bir izlenim edinmeleri için şans olacak.

Mevcut BMW X5 temel alınarak geliştirilen BMW iX5 Hydrogen, ilk olarak 2019'daki IAA fuarında bir konsept olarak tanıtıldı. Ardından ilk prototipler, ziyaretçilerin mekik araçları olarak hareket halinde deneyimlemeleri için IAA Mobility 2021'de kullanıma sunuldu.

BMW Group, Münih'teki şirket içi hidrojen yeterlilik merkezinde pilot filo için yüksek verimliliğe sahip yakıt hücresi sistemlerini üretiyor. Bu teknoloji, BMW iX5 Hydrogen'deki temel unsurlardan biri ve 125 kW/170 hp'lik yüksek bir sürekli çıkış üretiyor.

Yakıt hücresinde, tanklardan çıkan gaz halindeki hidrojen ile havadan gelen oksijen arasında kimyasal bir reaksiyon gerçekleşiyor. İçten yanmalı motorlarda bulunan şarj havası soğutucuları, hava filtreleri, kontrol üniteleri ve sensörler gibi özelliklerin teknolojik eşdeğerlerine ek olarak BMW Group, yeni yakıt hücresi sistemi için özel hidrojen bileşenleri de geliştirdi. Bunlar arasında türbinli yüksek hızlı kompresörü ve yüksek voltajlı soğutma sıvısı pompası da bulunuyor.

BMW Group, bireysel yakıt hücrelerini Toyota Motor Corporation'dan temin ediyor. İki şirket 2013'ten beri yakıt hücresi tahrik sistemleri konusunda işbirliği yapıyor.

Yakıt hücresi sistemleri, her bir yakıt hücresi temel alınarak iki ana adımda üretiliyor. Hücreler ilk önce bir yakıt hücresi yığını halinde birleştiriliyor. Bir sonraki adım, eksiksiz bir yakıt hücresi sistemi üretmek için diğer tüm bileşenlerin takılmasını içeriyor. Yakıt hücrelerinin istiflenmesi büyük ölçüde tam otomatik bir süreç. Tek tek bileşenler herhangi bir hasar açısından incelendikten sonra, istif makine tarafından beş tonluk bir kuvvetle sıkıştırılıyor ve bir mahfazaya yerleştiriliyor. İstif muhafazası, BMW Group Landshut Fabrikası'ndaki hafif metal dökümhanesinde kum döküm tekniği kullanılarak üretiliyor.Bunun için erimiş alüminyum, özel olarak tasarlanmış ve reçine ile karıştırılmış sıkıştırılmış kumdan yapılmış bir kalıba dökülüyor.Yakıt hücresi yığınına hidrojen ve oksijen sağlayan baskı plakası, yine Landshut tesisinden gelen döküm plastik parçalardan ve hafif alaşımlı dökümlerden yapılmış. Baskı plakası, istif mahfazasının çevresinde gaz ve su geçirmez bir conta oluşturuyor.

Yakıt hücresi yığınlarının son montajı, hücreler içindeki kimyasal reaksiyonun kapsamlı testleriyle birlikte bir voltaj testi içeriyor. Son olarak, tüm farklı bileşenler, eksiksiz bir sistem oluşturmak için montaj alanında bir araya getiriliyor.Bu sistem montaj aşamasında, kompresör, yakıt hücresi sisteminin anot ve katodu, yüksek voltajlı soğutma sıvısı pompası ve kablo demeti gibi diğer bileşenler takılıyor.Arka aksta beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi (elektrik motoru, şanzıman ve güç elektroniği kompakt bir mahfazada bir araya toplanmış) kullanan son derece entegre bir tahrik ünitesi ve bu araç için özel olarak geliştirilmiş lityum iyon teknolojisine sahip bir güç bataryası ile birlikte, aktarma organı maksimum 295kW / 401 hp gücü yola yönlendiriyor. Motor, hız aşımı ve frenleme aşamalarında, enerjiyi bir güç aküsüne geri besleyen bir jeneratör görevi de görüyor.BMW iX5 Hydrogen, BMW Group'un Münih'teki Araştırma ve İnovasyon Merkezindeki (FIZ) pilot fabrikasında üretiliyor. Burada kaporta, montaj, model mühendisliği, konsept araç yapımı ve eklemeli imalatta yaklaşık 900 kişi çalışıyor.Yakıt hücresini beslemek için gereken hidrojen, karbon fiber takviyeli plastikten (CFRP) yapılmış iki adet 700 barlık tankta depolanıyor. Bunlar birlikte, BMW iX5 Hydrogen'e WLTP döngüsünde 504 km'lik (313 mil) bir menzil vermeye yetecek kadar neredeyse altı kilogram hidrojen tutuyor. Hidrojen depolarının doldurulması yalnızca üç ila dört dakika sürüyor; bu nedenle BMW iX5 Hydrogen, yol boyunca yalnızca birkaç kısa duraklama ile uzun mesafelerde sürüş keyfini yaşamanız mümkün.

>