BMW'de yenilik rüzgarı: Yeni X1 ve Yeni 3 Serisi Türkiye'de!

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin yenilenen X1 ve 3 Serisi model ailesi Türkiye’de satışa sunuldu.

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW'nin yenilenen X1 ve 3 Serisi model ailesi Türkiye'de satışa sunuldu.

Yenilenen modeller ile Kuzey Ege'nin eşsiz doğasıyla ünlü Kazdağları ve hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş dünyaca ünlü Yeşilyurt Köyü'nü kapsayan bir rotada gerçekleşen Türkiye lansmanında tanışma ve araçları kullanma şansı bulduk. Diğer yandan etkinliğin en önemli sürprizi olan ve satışa sunulan Yeni 3 Serisi'nin station wagon gövde tipine sahip Touring versiyonunu da yakından inceledik.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Lansman etkinliğinde modellerle ilgili açıklamalarda bulunan Borusan Otomotiv olarak temsilcisi oldukları BMW markasının en yeni ve en güncel modellerini dünya ile eş zamanlı Türkiye pazarına da sunduklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Tamamen yenilenen BMW X ailesinin kompakt SAV modeli Yeni BMW X1, öne çıkan fonksiyonelliği ve geniş yaşam alanıyla segmentinde standartları belirliyor. Yeni nesil donanımları ve teknolojileri de bünyesinde barındıran Yeni BMW X1, Eylül ayından itibaren Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcılarımızdaki yerini aldı" dedi.

Temmuz ayında ön siparişleri alınmaya başlanan Yeni BMW 3 Serisi'nin otomobil tutkunları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirten Tiftik, "Borusan Otomotiv olarak tarafımıza ulaşan her talebi karşılamak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yıl sonuna kadar tarafımıza ulaşacak isteklere olumlu yönde cevap vermek adına üreticimizle en üst düzeyde temaslarımıza devam edeceğiz. Ayrıca bugün sizlerle bir araya getirdiğimiz bir diğer önemli modelimiz ise Yeni BMW 3 Serisi Touring. Dinamik tasarımı ve geniş yükleme alanıyla BMW tutkunlarının yeni gözdesi olacaktır" dedi.

Yeni BMW X1

BMW'nin kompakt sınıfta yer alan SAV modeli X1, 3'üncü nesliyle yollarla buluşuyor. BMW X ailesinin kompakt SAV modeli Yeni BMW X1 sDrive18i, Ekim ayının başından itibaren 1 milyon 484 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerine teslim edilmeye başlanacak.

Yeni BMW X1 sDrive18i 1.5 litre hacminde 3 silindirli benzinli motora sahip. 136 beygir güç ve 230 Nm tork üreten bu motor, gücünü ön tekerleklere 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile iletiyor. Otomobil 0'dan 100 km/s hıza sadece 9.2 saniyede ulaşıyor.

Model, WLTP normlarına göre karma olarak 6.3 – 7 lt / 100 km'lik yakıt tüketim verisi sunuyor.

X ruhu

BMW'nin imzası olan böbrek ızgaraları, Yeni BMW X1'de neredeyse kare formuna ulaşıyor. İlk bakışta daha dik bir ön tasarıma sahip olan kompakt SAV, güçlü çizgilere sahip gövde oranları, kare forma benzeyen çamurlukları ile önde ve arka bölümde BMW X ailesi stili tasarım ögeleriyle ayırt ediliyor.

Ön kısımda yer alan Adaptif LED Farlar Yeni BMW X1'in yan profiline doğru X şeklini alarak aracın maceracı ruhuna gönderme yapıyor. Dikey çizgiler, dar ve dik tasarımlı arka cam ve LED teknolojisine sahip stop farlarıyla Yeni BMW X1'in tasarımı tamamlanıyor.

Yeni BMW X1 sDrive18i, modelin güçlü duruşunu destekleyen X-Line veya otomobilin dinamik yapısını öne çıkaran M Sport tasarım paketleriyle tercih edilebiliyor. 20 inç boyutuna ulaşan jant seçeneği ile birlikte Utah Orange ve Cape York Green renk seçenekleri Yeni BMW X1'de ilk defa sunuluyor.

Yenilikçi iç mekan

X1'in tamamıyla yenilenen iç mekanı, markanın teknolojik anlamdaki amiral gemisi Yeni BMW iX'ten esinleniyor. BMW Kavisli Ekran, kokpit kısmını domine ederken, dokunmatik yüzeyler ve kullanışlılığı bir üst seviyeye çıkaran eşya gözleri de otomobilin çok yönlülüğüne vurgu yapıyor.

Yeni BMW X1'de yer alan BMW Kavisli Ekran, 10.25 inç gösterge ekranı ve 10.7 inç boyutundaki kontrol ekranından oluşuyor. My Modes sürüş modları ile entegre olarak çalışan sistem, Expressive Mode ve Relax Mode gibi seçeneklerde iç mekanın ambiyansını değiştirerek eşsiz bir ortam yaratıyor.

Uzun mesafeli seyahatler düşünülerek geliştirilen daha yüksek sürüş pozisyonuna sahip koltuklar daha fazla konfor vadederken; ayarlanabilir arka koltuklar ise 60: 40 oranında 13 cm öne giderek bagaj bölmesini daha esnek bir şekilde kullanma imkanı sunuyor.

Artık daha büyük

BMW'nin sürüş odaklı gövde oranlarına sadık kalarak yeniden tasarlanan X1, bir önceki nesline göre büyüyen ölçüleriyle de öne çıkıyor. Model önceki jenerasyona göre 53 mm daha uzun, 24 mm daha geniş ve 44 mm daha yüksek. Yeni BMW X1'in gövde boyutlarındaki bu değişim yaşam alanında da kendisini gösteriyor. 22 mm artırılan aks mesafesi, aracın iç hacmini bir üst segmentle yarışır hale getiriyor.

Bir önceki jenerasyona göre 35 litre daha fazla alan sunan bagaj, 540 litre hacme sahip. Bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında ise 1600 litreye kadar artırılabiliyor.

Üst düzey standart donanımlar

X-Line ve M-Sport tasarım paketleriyle sunulan Yeni BMW X1 sDrive18i, standart olarak sunduğu üst düzey donanımlarıyla zengin bir liste sunuyor. Kavisli Ekran, BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Isıtmalı Ön Koltuklar, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu, Ayarlanabilir Arka Koltuklar, HIFI/Harman-Kardon Ses Sistemi, Panoramik Cam Tavan, Sürüş Asistanı ve Park Asistanı, Yeni BMW X1'in öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.

Tüm bu standart donanımlara ek olarak lansman sürecinde; Sürüş Asistanı Professional, Park Asistanı Plus, Konfor Erişim Sistemi ve Kablosuz Şarj Sistemi donanımları tüm otomobillerde bulunuyor ve müşterilerine zengin donanım seviyesi sunulmaya devam ediliyor.

Yeni BMW 3 Serisi

BMW markasının geçmişten günümüze kadar tasarım ve teknolojik gelişimini yansıttığı ikonik modeli BMW 3 Serisi, yenilenen iç tasarımı ve sürüş dinamikleriyle iddiasını arttırıyor. Yeni BMW 3 Serisi, 1 milyon 745 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarındaki yerini aldı.

Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve anahtarsız giriş sağlayan Konfor Erişim Sistemi donanımlarını standart olarak sunan Yeni BMW 320i Sedan, hem şehir içi hem de şehirlerarası seyahatlerde konfor ile performansı bir araya getiren 1.6 litre hacminde turbo beslemeli motor ve M Sport Tasarım paketiyle satın alınabiliyor.

Güçlü görünüm

BMW modellerinin tasarımlarında imza niteliğinde olan BMW böbrek ızgaraları, Yeni BMW 320i Sedan modelinde en güncel haliyle yer alıyor. Çift krom çıtalarla yeniden yorumlanan BMW böbrek ızgaraları, inceltilmiş tasarıma sahip ön far grubu, önceki versiyonun aksine ters L formundaki gündüz aydınlatmalarıyla farklılaşan Yeni BMW 320i Sedan, ön tamponda yer alan büyük hava girişi ve dikey olarak tasarlanmış hava perdeleriyle de otomobilin rüzgar direncini daha da iyileştiriyor. Yenilenen BMW 3 Serisi'nin arka tasarımı, M Sport tasarımıyla birlikte genişleyen arka çamurluk yapısı ve yeniden tasarlanan dikey formlu difüzörle otomobilin kaslı duruşunu tamamlıyor.

Kavisli ekran

Yeni BMW 320i Sedan'ın iç mekanını modernize ederek daha sade hale getiren BMW Kavisli Ekran, 12.3 inç boyutunda Bilgi Ekranı ve 14.9 inç boyutunda Kontrol Ekranıyla D Premium segmentinde sunulan en büyük ekran olma özelliği taşıyor. Alt konsolda yer alan geleneksel vites kolu ise yerini minimalist tasarımı destekleyen yeni vites seçiciye bırakıyor. Yeni BMW 320i Sedan modelinde standart olarak sunulan akustik camlar sayesinde uzun yolculuklarda bile kabin içi son derece sessiz bir sürüş vadediyor. 8. nesil işletim sistemiyle desteklenen BMW iDrive, yenilenen BMW 320i Sedan ile otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Sürücü ile otomobil arasında maksimum bağ kurmayı sağlayan BMW Intelligent Personal Assistant, gelişmiş yetenekleriyle bu teknolojiyi destekliyor.

Konfor ve sürüş zevki bir arada

Verimli yönleriyle öne çıkan 1.6 litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli motor, 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere aktarırken, Yeni BMW 320i Sedan'ı 0'dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaştırıyor. Otomobilin yakıt tüketimi ise 100 km'de 7.3 – 8.2 lt.

En yeni ve en modern donanımlar standart

Yeni BMW 320i Sedan modelinde BMW Kavisli Ekran, Adaptif LED Farlar ile Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Çapraz Trafik Uyarısı, Şehir İçi Fren Asistanı'nı kapsayan Sürüş Asistanı, otomatik park fonksiyonu içeren Park Asistanı ve HiFi Ses Sistemi dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. BMW Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve Konfor Erişim Sistemi ise Yeni BMW 320i Sedan modelinde ilk defa standart olarak sunduğu donanımlar arasında bulunuyor.

Yeni BMW 3 Serisi Touring

Eylül ayından itibaren 2 litre hacminde dizel motora sahip, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla BMW Yetkili Satıcılarında, 2 milyon 341 bin TL liste fiyatı ile yerini alan Yeni BMW 3 Serisi Touring, üst düzey dijital teknolojileri ve atletik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de sadece M-Sport tasarımı ve 2 litre hacminde dizel motor seçeneğiyle sunulan Yeni BMW 3 Serisi Touring 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Ürettiği bu gücü dört tekerleğine birden 8 ileri tam otomatik şanzımanıyla ileten Yeni BMW 3 Serisi Touring 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.5 saniyede tamamlıyor. WLTP normlarına göre 100 km'de 6 ile 5.3 litre aralığında yakıt tüketen otomobilin 500 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1510 litreye kadar ulaşıyor.

Sedan gövdeli versiyonda da olduğu gibi BMW Kavisli Ekran'a sahip model bu sayede ön konsolda minimal tasarım dilini destekliyor. Tamamen renkli BMW Head-Up Display sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan otomobilin anlık hızını, gelen aramaları ve bildirimleri ön cama yansıtarak kolayca görünmesine imkan tanıyor.

Yazı: Önder Canözer / Fotoğraflar: BMW Türkiye

Mekan: Kazdağları – Türkiye

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