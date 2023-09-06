BMW, Çin ile bağlarını koparmaya karşı

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, Çin ile olan bağlarını koparmaya karşı olduklarını belirtti. Zipse, Çin'in BMW'nin en büyük pazarı olduğunu ve işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

MÜNİH, 6 Eylül (Xinhua) -- BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide Alman otomobil üreticisi BMW'nin Çin'le bağları koparmaya karşı olduğunu söyledi.

Zipse, "Çin'le bağları koparmak imkansız. Çin hammadde, üretim yetkinliği, büyüklük ve ölçek ekonomisi açısından çok önemli" dedi.

BMW Grubu'na göre, Alman otomobil üreticisi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla, Çin pazarına 390.000'i aşkın BMW ve MINI marka araç teslim etti. Bu araçlar arasında BMW saf elektrikli modellerin satışları bir önceki yıla göre yüzde 283 arttı.

Zipse, "Çin, BMW'nin en büyük pazarı ve biz de Çin pazarına son derece bağlıyız ve bu pazara dahiliz" dedi.

Üst düzey yetkiliye göre, otomotiv sektöründe bağımsızlık mümkün değil ve bu nedenle de tartışmalar bağımsızlıktan ziyade işbirliğinin nasıl yapılabileceğine odaklanmalı.

İşbirliğinin pek çok türü bulunduğunu ve "her zaman son derece olumlu bir şey olduğunu" ifade eden Zipse, faydanın ancak iki yönlü ve birlikte olmak kaydıyla elde edilebileceğini, bunun BMW ile Çinli ortakları için de geçerli olduğunu vurguladı.

Zipse, BMW Grubu ile Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motors arasındaki başarılı işbirliğinin bir örneği olan Spotlight ortak girişiminden de bahsetti. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhangjiagang kentinde Spotlight tarafından üretilen otomobiller yurtdışına ihraç edilecek.

Çin'de yeni gelişen otomobil üreticilerine atıfta bulunan Zipse, rekabet ve serbest ticaretin benimsenmesi gerektiğini söyledi.