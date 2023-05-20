BMW, Çin'de elektromobiliteye yatırım yapacak

BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), Çin'de elektromobiliteye daha fazla yatırım yapacağını ve yerelleştireceğini duyurdu. Şirket, yeni nesil elektrikli araç Neue Klasse'yi 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca, Shenyang'da yeni bir pil üretim tesisi kurulacak.

BMW Grubu'un Çin'deki ortak girişimi BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), Perşembe günü şirketin 20. yıl dönümünü kutlayarak Çin'de elektromobiliteye daha fazla yatırım yapacağını ve yerelleştireceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil elektrikli araç Neue Klasse, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki üretim üssünden 2026 yılında piyasaya sürülecek.

BBA tarafından Shenyang'da toplam 10 milyar yuan (yaklaşık 1,43 milyar ABD doları) yatırımla kurulan yeni pil üretim tesisinin inşaatını başlatmak için Perşembe günü temel atma töreni düzenlendi. Altıncı nesil yüksek voltajlı pil olarak adlandırılan pilin, yeni model Neue Klasse'ye güç vermesi bekleniyor.

SES (İngilizce): MİLAN NEDELJKOVİC, BMW AG yönetim kurulu üyesi

"Çin pazarı çok güçlü, dinamik ve dayanıklı. Şu anda büyüyor ve yatırımlar için çok güçlü bir potansiyel taşıyor. Çin'in modernizasyona yaklaşımı bile çevreyi ve koşulları önemli ölçüde değiştiriyor. Bu nedenle, yabancı şirketler için önemli bir yatırım fırsatı bulunuyor ve bu durum hem Çin'e hem de yatırımcılara kazan-kazan vadediyor.

2010 yılından bu yana, üretim kapasitesi yılda 830.000 adede yükselen BMW Shenyang Üretim Üssü ve projelerine yaklaşık 100 milyar yuan yatırım yapıldı.

Yalnızca 2022'de BBA'nın Çin'deki satın alma hacmi 73 milyar yuanı aştı ve bunun yüzde 60'ından fazlası Liaoning eyaletinde yapıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shenyang kentinden bildiriyor.

(XHTV)