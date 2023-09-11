BMW, Birleşik Krallık'ta Elektrikli Otomobil Üretimi İçin 600 Milyon Sterlinlik Yatırım Yapacak

Alman otomotiv şirketi BMW, Oxford'daki Mini üretim tesisini modernize ederek yeni nesil elektrikli otomobil üretimine uygun hale getirmek için 600 milyon sterlinlik yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımın İngiliz hükümeti tarafından desteklenmesi bekleniyor ve iki yeni elektrikli Mini modelinin 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor.

Alman otomotiv şirketi BMW, Birleşik Krallık'taki tesislerinde yeni nesil elektrikli otomobil üretimi için 600 milyon sterlinlik yatırım yapılacağını açıkladı.

BMW'den yapılan açıklamada, şirketin Oxford şehrindeki Mini üretim tesisinin modernize edilerek yeni nesil elektrikli otomobil üretimine uygun hale getirilmesi için 600 milyon sterlinlik yatırım kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, otomotiv şirketinin iki adet yeni elektrikli Mini modelinin üretiminin 2026 yılında başlamasının planlandığı kaydedildi.

İngiliz resmi yayın kurumu BBC, yatırımın İngiliz hükümeti tarafından yaklaşık 75 milyon sterlin ile desteklenmesinin beklendiğini bildirdi.

BMW'nin kararına ilişkin değerlendirmede bulunan İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) Mike Hawes, kararın ülkenin otomotiv endüstrisinde geleceğine duyulan güveni yansıttığını belirtti.

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bu karar, ülkede yüksek kaliteli istihdam yaratarak ekonomimizi geliştirmeyi destekleyecek bir güvenoyudur." ifadesini kullandı.