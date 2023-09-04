BMW 5 Serisi Yenilendi: İlk Kez Tam Elektrikli Sürüş Modu Eklendi

Alman otomobil üreticisi BMW, amiral gemisi konumunda bulunan 5 Serisi'ni yeniledi ve yeni versiyonuna tam elektrikli sürüş modunu ekledi. Ayrıca otomobilin tasarımı da ciddi değişimlere uğradı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, yenilenmiş 2024 BMW 5 Serisi ile IFA 2023 fuarında karşılaştı.

Almanotomobil üreticisi BMW amiral gemisi konumunda bulunan 5 Serisi'ni yeniledi. Yeni versiyonla birlikte ilk kez tam elektrikli sürüş modu da BMW 5 Serisi'ne eklenmiş oldu. Ayrıca otomobilin tasarımı da ciddi değişimlere uğradı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan da yenilenmiş 2024 BMW 5 Serisi ile şok bir şekilde IFA 2023 fuarında karşılaştı.

2024 BMW 5 Serisi ile İLK KARŞILAŞMA!

BMW'nin tasarım işlerinden sorumlu başkanı Domagoj Dukec yeni BMW 5 Serisi için "en zarif BMW" ifadesini kullandı. Dukec bugüne kadar yapılmış en zarif BMW modelini tasarladıklarını ifade ediyor. Zarif kelimesi aslında sportiflik ile tam olarak uyuşmasa da yeni BMW 5 Serisi sportif duruşundan da bir şey kaybetmemiş gibi gözüküyor. Hakkı Alkan'ın sizler için incelediği videoyu yukarıda bulabilirsiniz.

5 Serisi artık daha büyük ve sportif ön ızgaralara sahip. Bu aslında şaşırtıcı bir durum değil zira BMW son dönemlerde otomobillerinin böbreklerini daha da büyütmek istiyor. Arka taraftaysa daha dik bir bagaj kapağı bizi karşılıyor. Stop lambalarına yapılan dokunuşla birlikte tek bir çizgi şeklinde ilerleyen LED bar taasarımı yerine 3 bıçak şeklindeki yeni tasarımı görüyoruz.

İç mekana geldiğimizdeyse tam bir ekran şöleni yaşıyoruz diyebiliriz. Eski nesillere nazaran daha az tuş takımı bulunan kokpitte kapı kilitleri ve koltuk ısıtma ayarları bile ekranlara taşınmış durumda. BMW hem ortam aydınlatması hem de bu tarz işlemlerin gerçekleşebilmesi için aracın kapılarına ufak şeritler halinde dokunmatik paneller eklemiş.

Aracın gösterge paneli ise tam elektrikli BMW i Serisi modellerine görmeye alıştığımız şekilde tasarlanmış. Orta taraftaysa Tesla'ya bir atıfta bulunan dev ekranı görüyoruz. Yine bu ekranın altında yer alan dörtlü flaşör ve klima ayarları bir dokunmatik panel içerisine entegre edilmiş. Aracın vites ve kol dayama bölümlerini içeren orta konsolsa önceki modelle oldukça benzer.