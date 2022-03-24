Bm: Kuzey Afrika'daki Kuraklık Son 40 Yılın En Kötüsü Olarak Tehdit Oluşturuyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) — BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), "Etiyopya, Kenya ve Somali'deki insanlar art arda üç az yağışlı mevsime katlandı" dedi ve "En son tahminler, Mart-Mayıs arasındaki yağışların ortalamalar seviyesinde veya altında kalabileceğini gösteriyor" diye ekledi. Ofisten yapılan açıklamada, yağışların az olması halinde, kuraklığın, son 40 yıldır Afrika Boynuzu'nda yaşanan iklim kaynaklı en kötü acil durumlardan biri haline gelme riski olacağı belirtilirken, bölgedeki şiddetli kuraklık sebebiyle milyonlarca insanın ciddi bir şekilde su kıtlığıyla karşı karşıya olacağı ve aç kalacağı ifade edildi.

OCHA, bölgedeki kuruyan su kaynaklarının insanları su bulmak için uzun mesafeler yürümeye zorladığını belirtti. Azalan kaynaklar üzerindeki çatışma, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet ve istismar riskini de artırıyor. Ofis, su kıtlığı nedeniyle gıda güvensizliğinin rekor seviyede olduğunu kaydetti. Etiyopya, Kenya ve Somali'de 13,1 milyon ile 14,1 milyon arasında kişi her gün masaya yemek koymak için mücadele veriyor. Ofis, "Uzun süreli kuraklık, 2022 yılında bu üç ülkede 5,7 milyondan fazla çocuğun akut olarak yetersiz beslenmesine, bunların 1,7 milyonunun ciddi şekilde yetersiz beslenmesine neden olacak" dedi ve "İnsani yardım ortakları müdahaleyi artırıyor.

Somali'de 1,6 milyon, Etiyopya'da 2,7 milyondan fazla ve Kenya'da 830 binden fazla kişiye yardım edildi" diye ekledi. Ofis ve insani yardım ortaklarının bu sene üç ülkede yaklaşık 30 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ve koruma sağlamak için 4,4 milyar ABD dolarına ihtiyacı var ancak finansman yetersiz kalıyor. OCHA, uluslararası toplumu Afrika Boynuzu'ndaki kuraklığa müdahale eden kuruluşlara desteği acilen artırmaya çağırıyor.

Xinhua / Genel