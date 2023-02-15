BM genel sekreteri kimdir? Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres kimdir?

24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüt olan Birleşmiş Milletler genel sekreteri kimdir? Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres kimdir? merak ediliyor.

BM genel sekreteri kimdir? 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüt olan Birleşmiş Milletler genel sekreteri kimdir? Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres kimdir? merak ediliyor. Detaylar...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ KİMDİR?

Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres'dir. António Manuel de Oliveira Guterres 30 Nisan 1949, Lizbon doğumlu Portekizli siyasetçi, 9. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteridir. Guterres, 1995-2002 yılları arasında Portekiz başbakanlığı, 1999-2005 arasında Sosyalist Enternasyonal başkanlığı ve 2005-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğini (UNHCR) yaptı.

Guterres, 1995-2002 yılları arasında Portekiz Başbakanlığı ve 1992-2002 yılları arasında Sosyalist Parti Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 1999-1995 yılları arasında ise Sosyalist Enternasyonal'in Başkanlığı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Portekiz'in eski Başbakanı António Guterres'i BM Genel Sekreteri olarak oy birliği ile atadı. Guterres görevi 1 Ocak 2017'de Ban Ki-moon'dan devraldı.

Guterres 5 yıllığına Genel Sekreter görevini yürütecek.

İki dönem Genel Sekreter görevini üstlenen Ban Ki-moon, 193 üyeli Genel Kurul'da oybirliği ile alınan kararı takiben yaptığı konuşmada Guterres'in daha önceki görevi kapsamında savaş ve çatışma bölgelerinde ve mülteci kamplarınında bulunduğunu, insanların çektiği acılara doğrudan şahit olduğunu söyledi. Ban Ki-moon, her zaman tavsiyelerinden yararlandığını belirttiği Guterres'in kendisinden sonraki dönemde Teşkilata liderlik etmek üzere seçilmesinin çok iyi bir tercih olduğunu belirtti.