BLU TV HAFTA SONU ÜCRETSİZ Mİ? Blu TV 14-15 Ekim ücretsiz nasıl izlenir, ücretsiz nasıl yapılır?

"Blu TV 14-15 Ekim ücretsiz nasıl izlenir, ücretsiz nasıl yapılır?" Merak ediliyor. Türkiye'nin önde gelen dizi ve film platformlarından BluTV, bu hafta sonu herkes için ücretsiz olacak. Peki, Blu TV hafta sonu ücretsiz mi? İşte detaylar…

BluTV'nin zengin içeriklerinden birçok farklı kategorideki yapımı ücretsiz olarak hafta sonu boyunca izleyebilirsiniz. Sadece bu fırsattan yararlanmak için almanız gereken ücretsiz kupon bulunmaktadır. Peki, Blu TV hafta sonu ücretsiz mi? Blu TV 14-15 Ekim ücretsiz nasıl izlenir, ücretsiz nasıl yapılır? İşte detaylar…

BLU TV HAFTA SONU ÜCRETSİZ Mİ?

Bu hafta (14-15 Ekim) süresince, yeni hesaplar açanlar için özel bir kampanya devam ediyor. Bu sayede BluTV'nin geniş içerik arşivine ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Sadece platforma üye olmanız ve hediye kodu olan "hikayeyitakipet" ilgili alana tanımlamanız gerekmektedir.

BLU TV 14-15 EKİM ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR, ÜCRETSİZ NASIL YAPILIR?

BluTV dilediğin zaman, dilediğin yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayınları izlemeni sağlayan, bir online video izleme platformudur. İnternet bağlantısı ile web, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar (Smart TV) üzerinden her ay güncellenen yerli/yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınlarına, spor, yaşam içeriklerine ve BluTV üyelerine özel orijinal yapımlara kolayca ulaşabilirsin.

Sayfaya üye olduktan sonra blutv.com/kupon adresinden indirimini aktif edebilirsiniz.