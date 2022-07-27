Bloomberg HT CANLI izle! Bloomberg HD Canlı Yayın!

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Ekonomi'de son dakika gelişmeleri, piyasalardaki son durum ve finans dünyasına dair Bloomberg HT canlı izle haberimizde yer almaktadır.

Bloomberg HT, 27 Ocak 2010'da yayına başlamış bir ekonomi kanalı. Kanal 1'in eski frekansını kullanarak yayına başlamış kanalın genel müdürü Suavi Doğan, ekonomi direktörü Kerem Alkin, araştırma müdürü Cüneyt Başaran, haber müdürü Ali Çağatay, ekonomi müdürü Özlem Dalga, operasyon müdürü Cem Coşkun ve program müdürü Gamze Cücenoğlu idi. Daha sonra Ali Çağatay ve Kerem Alkin kanaldan ayrıldılar. Araştırma müdürü ise Cumhur Örnek oldu. Ayrıca, kanal 17 Haziran 2013'te 16:9 yayın formatına geçmiştir. 2010-2013 yılları arasında sağ alt köşede bulunan kanalın logosu, 2013 yılında sol alt köşeye taşınmıştır. Şu anda ise hala aynı logo kullanılmaktadır. Bloomberg L.P ve Ciner Medya Grubu'nun 2019 yılında yapılan ortaklık anlaşmasının yenilenmesi neticesinde 2023 yılına kadar yayın hayatına devam edecektir.

Bloomberg HT HD, 5 Mart 2016'da kurulan, Bloomberg HT ile eş zamanlı yayın yapan Bloomberg HT'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

Bloomberg HT HD, Türksat 4A 12209 H 10000 3/4 frekansından izlenebilmektedir.