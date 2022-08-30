2020 yılında vizyona giren filmin oyuncuları arasında Eiza Gonzalez, Sam Heughan yer alıyor. Bloodshot: Durdurulamaz Güç filminin yönetmenliğini ise Dave Wilson üsteleniyor. Peki, Bloodshot: Durdurulamaz Güç konusu nedir? Bloodshot: Durdurulamaz Güç oyuncuları kim, konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

BLOODSHOT DURDURULAMAZ GÜÇ KONUSU

Asker olan Ray Garrison ve karısı öldürüldüğünde, kimliklerini gizleyen bir grup bilim insanı harekete geçer. Bilim insanları nano teknoloji sayesinde Ray'ı hayata geri döndürür. Bloodshot adı verilen Ray, damarlarında dolaşan teknoloji sayesinde artık durdurulamaz bir güçtür. Geçmişi ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamayan Ray, artık kendisi gibi süper askerlerle çalışır. Şirketin zihnini kontrol etmesi nedeniyle geçmişini hatırlamayan Ray'in hayatında her şey muallaktır. Ancak yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan Ray, kontrolünü geri kazanmak için zorlu bir savaş verir.

BLOODSHOT DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİ OYUNCULARI

Vin Diesel : Ray Garrison / Bloodshot

Eiza Gonzalez: KT

Sam Heughan: Jimmy Dalton

Toby Kebbell: Martin Axe

Guy Pearce: Dr. Emil Harting

Lamorne Morris: Wilfred Wigans

Talulah Riley

Jóhannes Haukur Jóhannesson: Nick Baris

Siddharth Dhananjay: Eric

Alex Hernandez