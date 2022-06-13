Blokchaın- Metaverse Expo Fuarı İstanbul'da Yapılacak

Firmaların veri tabanı sisteminde şifrelenen işlemlerin takibini sağlayan blokchain teknolojileri sağlayıcıları, 22-25 Aralık 2022'de İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya gelecek. Dünyanın sektördeki tüm paydaşları bu fuarda İstanbul'da ilk kez buluşacak.

Metaverse evreninde sektörün ilk fuarı "Blockchain Expo World", eş zamanlı olarak Metaverse evreninde de yer alarak dünyada bir ilke imza atacak. Ayrıca blokchain alanda hizmet veren ulusal ve uluslararası markalar bu fuar kapsamında buluşmuş olacak. İlk kez İstanbul'da düzenlenen Blockchain Expo World daha sonra farklı ülkelerde de yapılacak.

FUAR METAVERSE EVRENİNDE DE ZİYARETE AÇILACAK

Fuara dijital ortamda katılmak isteyen ziyaretçiler için fuar eş zamanlı olarak bir Metaverse evreninde de ziyarete açılacak. İstanbul Fuar Merkezi'nin (İFM) ev sahipliğindeki fuar, 3 ayrı salonda toplam 15 bin 800 metrekare alanda yapılacak. Kripto Varlık Borsaları, Kripto Para ve Blok Zincir Çözüm Sağlayıcıları, Metaverse Teknolojisi Geliştiren Şirketler, Kripto Varlık Madenciliği Faaliyetindeki Şirketler, Teknolojisi ile Oyun Geliştiren Yazılım Şirketleri Fan Token Altyapı Sağlayıcıları Geleneksel Finans Şirketleri, Web 3.0 Yazılım Geliştiricileri, NFT Pazar Yerleri ve koleksiyon yaratıcıları İstanbul'da buluşacak.

ANKA / Finans