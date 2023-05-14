14 Mayıs gününün gelmesiyle beraber vatandaşlar seçime dair birçok konuyu merak ediyor. Vatandaşların en çok merak ettikleri arasında ise Blok oy nedir? Blok oy ne anlama gelir? Blok oy ne demek? soruları yer aldı. Peki, Blok oy nedir? Blok oy ne anlama gelir? Blok oy ne demek? Detaylar haberimizde...

Blok oy nedir? merak ediliyor. Seçim gününün başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de nefesler tutuldu. Merak edilenler arasında ise "Blok oy" yer alıyor. Vatandaşlar merakla Blok oy nedir? Blok oy ne anlama gelir? Blok oy ne demek? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

BLOK OY NEDİR?

Blok Oy olarak da bilinen Serbest Listeli Çoğunluk Sistemi, bir seçim çevresinde birden çok temsilcinin seçildiği (geniş bölge) bir seçim sistemdir. Bu sistemde her bir seçmenin seçim çevresine düşen sandalye sayısı kadar oy hakkı vardır ve seçmen bu oyları tek bir partinin adaylarına vermek zorunda değildir. Seçimler tek turlu olarak gerçekleştirilir. Serbest Listeli Çoğunluk Sistemlerinin uygulandığı ülkelerin çoğunda seçmenler isterlerse daha az sayıda oy kullanma hakkına da sahiptir. Bu sistem genellikle siyasi partilerin kurulma aşamasında olduğu ya da zayıf olduğu ülkelerde kullanılmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Tuvalu günümüzde Serbest Listeli Çoğunluk Sistemini kullanan az sayıdaki ülkelere örnek olarak gösterilebilir. Sistem, ayrıca Ürdün'de 1989'da, Moğolistan'da 1992'de, Filipinler ve Tayland'da ise 1997'ye kadar kullanılmış ancak ortaya çıkan sonuçlardan memnun olunmaması gerekçesiyle sistemden vazgeçilmiştir. Blok oylamanın parti listeli versiyonu Kapalı Listeli Çoğunluk Sistemidir.