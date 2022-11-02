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Blockhain nedir? Blok zincir sistemi ne?

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Blockhain nedir? Blok zincir sistemi ne?

Blockhain ne anlama geldiği araştırılıyor. Blok zincir sisteminin nasıl çalıştığı merak konusu oldu. Peki, Blockhain nedir? Blok zincir sistemi ne? İşte detaylar...

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Blockchain.com eski adıyla Blockchain.info, bir kripto para birimi finansal hizmetler şirketidir. Blockhain ne anlama geldiği araştırılıyor. Blok zincir sisteminin nasıl çalıştığı merak konusu oldu. Peki, Blockhain nedir? Blok zincir sistemi ne? Detaylar haberimizde...

BLOCKHAİN NEDİR?

Blockchain.com (eski adıyla Blockchain.info ), bir kripto para birimi finansal hizmetler şirketidir. Şirket, 2011 yılında ilk Bitcoin blok zinciri kaşifi olarak başladı ve daha sonra 2012 ve 2020 arasındaki bitcoin işlemlerinin %28'ini oluşturan bir kripto para cüzdanı yarattı. Aynı zamanda bir kripto para borsası işletiyor ve kurumsal pazarlara iş, veri, çizelge ve analitik ödünç veriyor.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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