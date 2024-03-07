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BlockFi, FTX ve Alameda Research ile anlaşmaya vardı

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Bir iflas mahkemesine yapılan yakın tarihli başvuruya göre, kripto kredi şirketi BlockFi, FTX ve Alameda Research ile toplam 874,5 milyon dolarlık bir ön anlaşmaya vardı.

Kripto kredi şirketi BlockFi ve kullanıcıları için önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir BlockFi cephesinden beklenen anlaşma geldi.

BlockFi İçin Umut Işığı

Bir iflas mahkemesine yapılan yakın tarihli başvuruya göre, kripto kredi şirketi BlockFi, FTX ve Alameda Research ile toplam 874,5 milyon dolarlık bir ön anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın yargı onayı alması durumunda, 2022'de FTX'in batışından zarar gören ve ardından Bölüm 11 kapsamında iflas başvurusunda bulunan BlockFi, FTX'den 185,2 milyon dolarlık bir müşteri alacağı ve FTX'in ilişkili ticaret şirketi Alameda Research'ten ise 689,3 milyon dolarlık bir alacak elde edecek.

Mahkeme belgelerine göre, FTX'in ödeme planı hedeflerine ulaşması halinde, BlockFi müşterilerinin alacakları tam değerinde ödenecek. Bu 874,5 milyon dolarlık toplam tutarın 250 milyon doları, FTX'in alacaklılar tarafından onaylanan yeniden yapılanma planının ardından BlockFi'ye yapılacak olan ödeme için ayrılan teminatlı bir alacak olarak belirlendi. Belgelerde şu ifadelere yer verildi:

"BlockFi'nin FTX planı onaylandıktan ve yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra 250 milyon dolar alması garantilenmiş, bu da yakın bir gelecekte muhtemelen bir ara ödeme yapılmasına olanak tanıyor."

Ayrıca, FTX, Aralık 2023'te sunduğu yenilenmiş yeniden yapılanma planının, şirketin tüm alacaklıları ve paydaşları için en iyi sonucu sağlamak üzere tasarlandığını açıkladı. Bir önceki ay, ABD'deki bir iflas mahkemesi, BlockFi ve 2022'de iflas eden bir kripto yatırım fonu olan Three Arrows Capital arasında varılan bir anlaşmayı onayladı. Bu onay, karşılıklı iddiaların çözümünü sağlarken, anlaşmanın detayları halka açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Borsaları

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