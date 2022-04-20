Son zamanlarda gündeme gelen blockchain teknolojisi dağınık ve merkeziyetsiz bir sistem olarak tanımlanıyor. Blockchain nedir ve nerede kullanılır merak ediliyor. Blockchain, şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veritabanı sistemidir. Bununla beraber, blockchain teknolojisi nerede kullanıldığı araştırılıyor. Blockchain nedir? Blockchain teknolojisi ne demek? Blockchain teknolojisi nerelerde kullanılır? Detaylar haberimizdedir…

BLOCKCHAİN NEDİR?

Blockchain bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan bir büyük veridir. Varlıklar somut (ev, araba, toprak) veya soyut (patent, telif hakları, marka) olabilir. Değerli hemen hemen her şey bir blockchain ağında izlenebilir ve üzerinde işlem yapılabilir, bu da riski azaltır ve işe dahil olan tüm maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ NE DEMEK?

Blockchain (blok zincir) bloklardan oluşan zincir yapıyı tanımlıyor. Blockchain, dağınık yapıda bir veritabanı sistemi olarak tanımlanırken şifrelenmiş işlemlerin takibini sağlar. Blockchain teknolojisi, iş ağında yer alan işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi gibi süreçleri kolaylaştırıyor.

BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ NERELERDE KULLANILIR?

Blockchain teknolojisi nerede kullanıldığı gündeme geliyor. Blockchain tabanlı uygulamalar ve platformlar sayesinde para transferleri, tedarik zincirleri, ödül programları, nesnelerin interneti, ağ yönetimi, reçeteli ilaçların takibi, gıda güvenliği gibi birçok alanda kullanımı mevcut.

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