Blockchain devi Consensys pek çok çalışanının işine son verdi

Blockchain lideri Consensys, verimliliği artırmak ve merkezsizleştirme çabalarını hızlandırmak amacıyla işgücünü yüzde 20 oranında azaltma kararı aldı. Consensys CEO'su Joe Lubin, bu stratejik hamlenin şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendireceğini ve mevcut ekonomik dalgalanmalara karşı bir önlem olarak değerlendirildiğini belirtti. Consensys, Ethereum ekosisteminde önemli bir dönüşüm süreci başlatırken, yeniden yapılanma detayları ve etkileri sektörde geniş yankı uyandırıyor.

Ethereum Kurucu Ortağı Lubin, Consensys'nin Yeni Dönem Planlarını Açıkladı

Consensys, Blockchain dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olarak dikkat çeken bir yapısal dönüşüm sürecine girdi. Şirketin kurucusu ve CEO'su Joe Lubin'in duyurduğu karara göre çalışan sayısında yüzde 20'lik bir azaltmaya gidilerek 162 personelin işine son verilecek.

Şirketin aldığı bu stratejik karar, finansal sürdürülebilirliği güvence altına alma ve ekonomik dalgalanmalara karşı hazırlıklı olma hedefini taşıyor. Lubin, daha yalın ve dinamik bir organizasyon yapısına geçiş yaparak, mevcut yeteneklerin daha verimli kullanılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Popüler kripto para cüzdanı MetaMask, Linea protokolü ve çeşitli Ethereum yazılımlarıyla tanınan Consensys, işten çıkarılan çalışanlarına kapsamlı bir destek paketi sunuyor. Bu paket içerisinde, yüksek kıdem tazminatı, iş bulma desteği ve sağlık yardımları yer alırken, hisse senedi opsiyonlarının kullanım süresi 12 aydan 36 aya uzatıldı.

SEC ile devam eden hukuki sürecin şirketin mali yapısını etkilemediğini belirten Lubin, yeniden yapılanma kararının bu davalardan bağımsız olarak alındığının altını çizdi. Ethereum'un diğer kurucusu Vitalik Buterin'in 2024 yılı için önerdiği Katman-2 projelerinin merkeziyetsizleştirilmesi çağrısına da değinen Lubin, Consensys'in halihazırda bu yönde kendi inisiyatifiyle ilerlediğini ifade etti.

Şirketin gelecek dönem stratejisinde MetaMask ve Linea projelerine ağırlık verileceği açıklanırken, Infura'nın DIN altyapısı üzerinden merkeziyetsiz bir yapıya dönüşüm süreci devam ediyor. MetaMask'ın geleceğine ilişkin konuşan Lubin, EVM dışındaki Blockchain ağlarıyla da uyumlu çalışacak bir sistem geliştirdiklerini ve farklı Blockchain ağlarına erişim sağlamayı hedeflediklerini belirtti.