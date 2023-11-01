Türk diplomatik kaynaklarına göre, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle bölgede ziyaretlerini sıklaştıran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Peki, Blinken ne zaman Türkiye'ye gelecek? ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye mi gelecek, ne zaman geliyor?

Blinken ne zaman Türkiye'ye gelecek? ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye mi gelecek, ne zaman geliyor?

Blinken ne zaman Türkiye'ye gelecek? Türk diplomatik kaynaklarına göre, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle bölgede ziyaretlerini sıklaştıran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Peki, Blinken ne zaman Türkiye'ye gelecek? ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye mi gelecek, ne zaman geliyor? Detaylar!

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Orta Doğu'da diplomasi trafiği yürüten ABD'li bakanın Türkiye ziyaretinde çantasındaki konu ise İsrail-Filistin çatışması olacak. İki bakanın bölgede ateşkesin sağlanması, kalıcı barışa yönelik adımlar ve Gazze'deki insani dramın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları da ele alması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası ilk olarak koşulsuz şartsız destek verdiği İsrail'i ziyaret eden Blinken, bölge ülkelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Türk diplomatik kaynaklara göre ABD'li bakan 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

MASADA İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI OLACAK

Görüşmede ana gündem İsrail-Filistin çatışması olacak. İki bakanın bölgede ateşkesin sağlanması, kalıcı barışa yönelik adımlar ve Gazze'deki insani dramın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları ele alması bekleniyor. Türkiye, ABD'nin İsrail'e olan koşulsuz desteği ve ABD'ye ait uçak gemilerinin Akdeniz'de konuşlanmasından rahatsız.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, gün içinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmalarda sivillerin zarar görmesinin asgari düzeye indirilmesi için önlem alınması çağrısında bulundu. Blinken, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyerek Gazze'ye giden insani yardımların artırılması ve hızlıca ulaştırılması gerektiğini söyledi.

SENATODA PROTESTO EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken'ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.