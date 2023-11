Blinken kimdir? Antony Blinken kaç yaşında, nereli? Antony Blinken hayatı ve biyografisi!

ABD başkanlığı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına uzun yıllar birlikte çalıştığı Antony Blinken'ı getirmişti. Peki, Antony Blinken kimdir? Antony Blinken kaç yaşında, nereli?

ANTONY BLİNKEN KİMDİR?

Doğum : 16 Nisan 1962 (61 yıl yaşında), Yonkers, New York, ABD

Antony John Blinken (d. 16 Nisan 1962), 26 Ocak 2021'den bu yana 71. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı olarak görev yapan bir Amerikan hükümet yetkilisi ve diplomattır. Daha önce Başkan Barack Obama döneminde 2013-2015 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı ve 2015-2017 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Blinken, Clinton yönetimi sırasında 1994-2001 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nde üst düzey görevlerde bulundu. 2001-2002 yılları arasında Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. 2002-2008 yılları arasında Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat personel direktörü olarak görev yaparken 2003 Irak işgalini savundu. Obama-Biden başkanlık geçiş sürecine danışmanlık yapmadan önce Joe Biden'ın 2008 başkanlık kampanyasında dış politika danışmanlığı yaptı.

Blinken, 2009-2013 yılları arasında Başkan Yardımcısının Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. Obama yönetimindeki görev süresi boyunca ABD'nin Afganistan, Pakistan ve İran'ın nükleer programına ilişkin politikalarının oluşturulmasına yardımcı oldu. Devlet hizmetinden ayrıldıktan sonra özel sektöre geçen Blinken, bir danışmanlık firması olan WestExec Advisors'ın kurucu ortağı oldu. Blinken, önce Biden'ın 2020 başkanlık kampanyasında dış politika danışmanı olarak, ardından da Biden'ın dışişleri bakanı olarak seçtiği ve Senato'nun 26 Ocak 2021'de onayladığı bir pozisyon olarak hükümete geri döndü.

İLK YILLARI VE EĞİTİM HAYATI

Blinken, 16 Nisan 1962'de Yonkers, New York'ta Yahudi ebeveynler Judith (Frehm) ve daha sonra ABD'nin Macaristan Büyükelçisi olarak görev yapan Donald M. Blinken'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne tarafından büyükannesi ve dedesi Macar Yahudisiydi. Blinken'in amcası Alan Blinken, ABD'nin Belçika Büyükelçisi olarak görev yaptı Baba tarafından dedesi Maurice Henry Blinken, İsrail'in ekonomik açıdan yaşayabilirliğini araştıran ilk destekçilerden biriydi ve büyük büyükbabası Yidiş yazarı Meir Blinken'di.

Blinken, 1971 yılına kadar New York'taki Dalton Okulu'na devam etti. Daha sonra annesi Judith ve Blinken'den boşandıktan sonra evlendiği Samuel Pisar ile birlikte Paris'e taşındı. Onay duruşmasında Blinken, Polonya'daki okulunda 900 çocuk arasında Holokost'tan kurtulan tek kişi olan üvey babasının hikâyesini anlattı. Pisar, bir Nazi ölüm yürüyüşü sırasında ormana kaçtıktan sonra bir ABD tankına sığınmıştı. Blinken, Paris'teki École Jeannine Manuel'de okudu

Blinken, 1980'den 1984'e kadar Harvard Üniversitesi'nde okudu, burada sosyal bilimler alanında uzmanlaştı. Harvard'ın günlük öğrenci gazetesi The Harvard Crimson'ın editörlüğünü yaptı ve güncel olaylar üzerine bir dizi makale yazdı. Harvard'dan mezun olduktan sonra Blinken, yaklaşık bir yıl boyunca The New Republic'te stajyer olarak çalıştı. 1988 yılında Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden J.D. derecesi aldı. New York'ta ve Paris'te avukatlık yaptı. Blinken, 1988 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Michael Dukakis için bağış toplamak üzere babasıyla birlikte çalıştı.

Müttefik Müttefike Karşı: Amerika, Avrupa, ve Sibirya Boru Hattı Krizi (1987) adlı monografisinde Blinken, Sibirya boru hattı krizi sırasında Sovyetler Birliği'ne diplomatik baskı uygulamanın Amerikan çıkarları açısından ABD ile Avrupa arasındaki güçlü ilişkileri sürdürmekten daha az önemli olduğunu savundu. Müttefik Müttefike Karşı, Blinken'in Henry Kissinger ile röportaj yaptığı lisans tezine dayanıyordu

KARİYERİ

Blinken, yirmi yıl boyunca iki yönetimde de üst düzey dış politika pozisyonlarında bulundu 1994-2001 yılları arasında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kadrosunda yer aldı. 1994-1998 yılları arasında Blinken, Başkan'ın özel asistanı ve stratejik planlamadan sorumlu kıdemli direktör ve NSC'nin konuşma yazımından sorumlu kıdemli direktörü olarak görev yaptı1999'dan 2001'e kadar Başkan'ın özel asistanı ve Avrupa ve Kanada işlerinden sorumlu kıdemli direktör olarak görev yaptı. Blinken, 2003 yılında ABD öncülüğündeki Irak işgalini destekledi. 2002 yılında Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne personel direktörü olarak atandı ve bu görevi 2008 yılına kadar sürdürdü. Blinken, o zamanki Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Joe Biden'a, Biden'ın ABD'nin Irak işgaline verdiği desteği formüle etmede yardımcı oldu ve Blinken, Irak işgali için verilen oyu "sert diplomasi için bir oy" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Irak'ı işgalini takip eden yıllarda Blinken, Senato'da Irak'ta etnik veya mezhepsel hatlara göre bölünmüş üç bağımsız bölge kurulması önerisinin formüle edilmesinde Biden'a yardımcı oldu: güneyde bir "Şiastan", kuzeyde bir "Sünnistan" ve Irak Kürdistanı. Bu öneri hem ülke içinde hem de başbakanın bölünme planına karşı çıktığı Irak'ta ezici çoğunlukla reddedildi. Ayrıca Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Blinken 2008 yılında Joe Biden'ın başkanlık kampanyası için çalıştı ve Obama-Biden başkanlık geçiş ekibinin bir üyesiydi

