Güney Koreli başarılı müzik grubu Blackpink çok araştırılıyor. Peki, Blackpink ölen üyesi, Blackpink ölen üyesi neden öldü? Blackpink ölen üyesi kim? Blackpink ölen üyesinin adı nedir? Blackpink üyeleri öldü mü? İşte detaylar…

BLACKPINK ÖLEN ÜYESİ KİM? NEDEN ÖLDÜ?

Güney Koreli kız grubu Blackpink'in hayranları, üyelerden herhangi birinin vefat edip etmediğini merak ediyor. Sık sık Blackpink'in üyelerden birinin ölümüyle ilgili 2020 yılında dolaşmaya başlayan bazı yanlış söylentilere rağmen, dördü de hala hayatta ve sahne almaya devam ediyorlar.

BLACKPINK ÖLEN ÜYESİNİN ADI NEDİR? BLACKPINK ÜYELERİ ÖLDÜ MÜ?

Blackpink, 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli bir kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Rosé ve Lisa. Akılda kalıcı şarkıları, şık modaları ve büyüleyici performanslarıyla tanınırlar. Blackpink, "Whistle", "Boombayah", "Playing with Fire", "As If It's Your Last", "Ddu-Du Ddu-Du", "Kill This Love" ve "How You Like That" gibi birçok hit şarkı yayınladı. Ayrıca Dua Lipa ve Selena Gomez gibi popüler Batılı sanatçılarla da işbirliği yaptılar.

Blackpink müzik kariyerinin yanı sıra Samsung, Adidas ve Louis Vuitton gibi markalarla çeşitli ciro ve işbirliklerinde de yer aldı. Ayrıca birçok televizyon programında yer aldılar ve çok sayıda dergi ve moda kampanyasında yer aldılar.