Blackpink grubunun vokali Jisoo, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında hastalık haberleriyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sevenleri tarafından kanser iddiaları doğru mu araştırmaları yapılmaktadır. Peki, Blackpink Jisoo kanser mi? Blackpink Jisoo hasta mı, hastalığı ne? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü müzik grubu Blackpink üyelerinden Jisoo sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kim Ji-soo, 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Jisoo kanser mi soruları gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Blackpink Jisoo kanser mi? Blackpink Jisoo hasta mı, hastalığı ne? Detaylar haberimizde...

JİSOO KİMDİR?

Kim Ji-soo, 3 Ocak 1995 tarihinde Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki Gunpo şehrinde doğmuştur. Bir abisi ve bir ablası vardır. Çocukken basketbol oynadı ve tekvando eğitimi aldı. Ayrıca çocukken TVXQ hayranıydı. Kim Ji-soo, Seul Sanat Okulu'nda okumuştur. 11. sınıfta okulunun drama kulübü seçmelerine katılmış, seçmeleri kazanarak oyunculuk adına ilk deneyimlerini elde etmiştir.

2011 yılında YG Entertainment tarafından düzenlenen seçmelere katılıp seçilmiş ve 5 yıl stajyerlik eğitimi aldıktan sonra 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. 2021 yılında Snowdrop dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

BLACKPİNK JİSOO KANSER Mİ?

Blackpink grubunun üyelerinden Jisoo, kanser olduğu iddialarıyla gündeme geldi. Kim Ji-soo'nun sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Jisoo, Blackpink'in Osaka'da gerçekleşen konserinde korona olması sebebiyle sahneye çıkamamıştır. Kim Ji-soo'nun kanser olduğu yönünde resmi bir açıklama yer almamaktadır.