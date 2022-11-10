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Black Panther 2 ne zaman çıkacak?

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Black Panther 2 ne zaman çıkacak?

Marvel Sinematik Evreni'nin önemli karakterlerinden olan Black Panther'in 2. filmi ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Black Panther 2 ne zaman çıkacak ve hangi gün çıkacağı araştırılıyor. Peki, Black Panther 2 ne zaman çıkacak?

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Black Panther film, Marvel için özellikle ABD pazarında çok büyük başarı yakalayan bir film oldu. Adeta bir siyahi toplum hareketine dönüşen film, toplamda 1 milyar doları geçti ve çok büyük sansasyon yarattı. Black Panther 2 ne zaman çıkacak merak ediliyor. Black Panther 2 ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizdedir…

BLACK PANTHER 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Black Panther film, Marvel için özellikle ABD pazarında çok büyük başarı yakalayan bir film oldu. Adeta bir siyahi toplum hareketine dönüşen film, toplamda 1 milyar doları geçti ve çok büyük sansasyon yarattı. Hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler alan yapım, Oscar'a da aday olmayı başardı. Marvel da fırsatı kaçırmadan Black Panther 2'nin geleceğini açıkladı. Black Panther 2 filmi 9 Kasım 2022 tarihinde seyircisi ile buluşuyor.

Black Panther 2 ne zaman çıkacak?

Black Panther 2 ne zaman çıkacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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