Meşhur bilim kurgu dizisi olan Black Mirror yayınlandığı günden beri büyük ilgiyle takip ediliyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği 6. sezon hakkında merak edilenler ise Black Mirror 6. sezon ne zaman çıkacak? Black Mirror yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Black Mirror 6. sezon yayınlandı mı? soruları ile aratılıyor.

Black Mirror 6. sezon ne zaman çıkacak? sorusu gündemde yer alıyor. Neftlix'te yayınlanan bilim kurgu dizisi, Black Mirror'un yeni sezonu merak ediliyor. İzleyiciler arama motorlarında Black Mirror 6. sezon ne zaman çıkacak? Black Mirror yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Black Mirror 6. sezon yayınlandı mı? sorularına yanıt aradı.

BLACK MİRROR 6. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Black Mirror dizisinin 6. sezonu 15 Haziran günü izleyici ile buluşacak.

15 June will be a fever dream. pic.twitter.com/XcGN12FP1z — Black Mirror (@blackmirror) May 31, 2023

BLACK MİRROR KONUSU NE?

Modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin problemlerini, yeni teknolojilerin getirdiklerini ve mevcut dünya düzenindeki siyaset, medya, sanat ilişkilerini yer yer hiciv ile yer yer de bilimkurgu ögelerine başvurarak yorumlamaktadır. Dizinin yapımcısı Charlie brooker dizi hakkında "her bölüm farklı oyuncu kadrosu, farklı mekan ve hatta farklı gerçeklik algısına sahip; fakat hepsi hem günümüzdeki yaşam tarzımız hem de hoyrat isek 10 dakika içerisinde yaşayabileceğimiz şeyler hakkında" demiştir.