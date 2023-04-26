Black Mirror'un altıncı sezon ne zaman yayınlanacağı konusu uzun süredir merak konusuydu. Meşhur bilim kurgu dizisinden üç yıl sonra ilk bilgiler gelmeye başladı. Peki, Black Mirror 6. sezon ne zaman çıkacak? Black Mirror yeni bölüm yayınlandı mı?

Ünlü bilim kurgu dizisi Black Mirror, üç yılın ardından yeni sezonla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki,Black Mirror 6. sezon ne zaman çıkacak?

BLACK MİRROR 6. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kadrosunda Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera, Rory Culkin ve Salma Hayek gibi isimlerin yer aldığı yeni sezon, haziranda Netflix'te.

BLACK MİRROR KONUSU NE?





Modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin problemlerini, yeni teknolojilerin getirdiklerini ve mevcut dünya düzenindeki siyaset, medya, sanat ilişkilerini yer yer hiciv ile yer yer de bilimkurgu ögelerine başvurarak yorumlamaktadır. Dizinin yapımcısı Charlie brooker dizi hakkında "her bölüm farklı oyuncu kadrosu, farklı mekan ve hatta farklı gerçeklik algısına sahip; fakat hepsi hem günümüzdeki yaşam tarzımız hem de hoyrat isek 10 dakika içerisinde yaşayabileceğimiz şeyler hakkında" demiştir.