Netflix'in sevilen dizilerinden Black Mirror'ın 6. sezon yayınlandı. Bilim-kurgu seven izleyiciler ise soruyor Black Mirror 6. sezon konusu! Black Mirror 6. sezon ne zaman? Black Mirror 6. sezon 1. bölüm izle! Black Mirror 6. sezon oyuncuları! Black Mirror 6. sezon bölümleri! Black Mirror 6. sezon kaç bölüm?

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Mirror dizisi 6. sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Peki, Black Mirror 6. sezon konusu! Black Mirror 6. sezon ne zaman? Black Mirror 6. sezon 1. bölüm izle! Black Mirror 6. sezon oyuncuları! Black Mirror 6. sezon bölümleri! Black Mirror 6. sezon kaç bölüm? İşte detaylar…

BLACK MIRROR 6. SEZON KONUSU

İnsanlığın en kötü özelliklerini, en büyük buluşlarını ve çok daha fazlasını gözler önüne seren bu akılalmaz antoloji dizisinde çarpık öykülerin ardı arkası kesilmiyor. Her sezonun her bölümünde farklı bir hikaye anlatan Black Mirror, bilim-kurgu sevenleri yine ekran başına kilitledi. Peki 6. sezonun bölümlerinin konusu ne? İşte detaylar…

Black Mirror 6. Sezon 1. Bölüm: Joan İğrenç Biri

Sıradan bir kadın, günlük yaşamının ve sırlarının küresel bir yayın hizmeti tarafından diziye uyarlandığını öğrenir. Üstelik dizinin başrolünde de ünlü oyuncu Salma Hayek vardır. Hayatını filme alan dizi-film yayınlama sitesine üye olurken üyelik şartlarını okumayan Joan, hayatını anlık olarak diziye alınmış halde bulur. Hayatı tamamen alt üst olan Joan çareyi farklı yöntemlerde bulur.

Black Mirror 6. Sezon 2. Bölüm: Loch Henry

İskoçya'nın sakin kasabalarından birinde doğa belgeseli çeken genç bir çift, geçmişte yaşanan sarsıcı olaylarla bağlantısı olan sansasyonel bir hikâyenin peşine düşer.

Black Mirror 6. Sezon 3. Bölüm: Beyond The Sea

1969'un alternatif versiyonunda yüksek teknoloji içeren tehlikeli bir uzay görevini üstlenen iki astronot, Dünya'da yaşanan akılalmaz bir trajedinin sonuçlarıyla mücadele eder.

Black Mirror 6. Sezon 4. Bölüm: Mazey Day

Bir yayaya çarptıktan sonra kaza mahallinden kaçan genç ve sorunlu bir Hollywood yıldızı, olayın sonuçlarıyla boğuşurken ısrarcı paparazilerden kurtulmak için her yola başvurur.

Black Mirror 6. Sezon 5. Bölüm: Şeytan 79

1979'da İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan kendi halinde bir satış elemanı, yaklaşan bir felaketi önlemek için korkunç bir görevi kabul etmesi gerektiğini öğrenir.

BLACK MIRROR 6. SEZON OYUNCULARI

4 yıl aradan sonra yeni sezonuyla izleyicilerle buluşan Black Mirror, 5 bölümden oluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Aaron Paul, Michael Cera, Salma Hayek, Rob Delaney, Himesh Patel, Annie Murphy, Rory Culkin, Kate Mara ve Zazie Beetz gibi isimler yer alıyor.

BLACK MIRROR 6. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Netflix'in sevilen bilim-kurgu temalı dizisi Black Mirror 6. Sezonu 5 bölümden oluşuyor. Bölümlerin isimleri sırasıyla şöyle: Joan İğrenç Biri, Loch Henry, Beyond The Sea, Mazey Day, Şeytan 79